OpenAI爆離職風波　3名高級研究人員辭職「包括研究總監」

▲受到執行長阿特曼遭解職影響，OpenAI又有3名員工離職，包括研究總監。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

ChatGPT母公司OpenAI風波未了，在執行長阿特曼（Sam Altman）被無預警解僱、總裁布羅克曼（Greg Brockman）宣布辭職之後，3名高級研究人員也跟著辭職。

綜合The Information、路透報導，這3名高級研究人員分別是OpenAI研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）、評估AI潛在風險團隊負責人馬德里（Aleksander Madry）與在公司擁有7年資歷的研究員西多爾（Szymon Sidor）。多人接連離職也代表阿特曼被解職令部分員工感到非常失望，凸顯出公司在人工智慧安全實踐方面長期存在的分歧。

商業內幕報導指出，布羅克曼17日晚間透露，他起初是在16日接到OpenAI董事會成員蘇茨克維（Ilya Sutskever）的訊息，說要在17日中午開會，當他出席會議時，被告知阿特曼遭解職一事。在這之後，布羅克曼又收到訊息，通知他被踢出董事會。

韋德布希證券（Wedbush Securities）分析師表示，OpenAI董事會這次的決定令人震驚，「阿特曼是OpenAI成功的關鍵，也就是說，在阿特曼離開之後，微軟與納德拉（Nadella）今後將對OpenAI施加更多控制。」