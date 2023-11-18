傳以軍下令1小時全撤離！加薩醫院擠爆7千人　醫護悲喊：怎可能

▲希法醫院缺乏食物、飲水、燃料及醫療物資，醫師被迫在缺乏麻醉藥的情況下開刀。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

半島電視台報導，以色列國防軍（IDF）18日下令加薩市希法醫院（al-Shifa Hospital）所有人員在1小時內撤離，但院內庇護高達7000人，讓醫護直呼根本不可能。不過，以軍目前已經出面反駁。

半島電視台駐地記者賽義德（Youmna ElSayed）引述院內消息人士說法表示，以軍發布1小時撤離令造成「極大恐慌與恐懼」，這座設施已被轟炸與圍困數日，容納多達7000人，包括至少300名患者，且大多數情況危急，「由於缺乏燃料，加薩市與加薩北部沒有交通工具，人們被預期步行撤離。醫師告訴我們，這麼多人是不可能僅靠步行疏散的。」

▲希法醫院在燃料耗盡、停電以後，嬰兒被從保溫箱內取出後放在床上。（圖／路透）



賽義德說，以軍指示人們穿越拉希德街（al-Rashid street）離開，但這並不是往南疏散的常用路徑，「他們通常會走薩拉赫迪恩街（Salah Al-Deen Street）。」她還說，醫院電力耗盡後，一共39個嬰兒被迫離開保溫箱，其中4個嬰孩已於17日過世，現在只剩下35個嬰兒，其中5個孩子情況危急。

最後，希法醫院醫護表示，只要以軍不提供救護車，他們就不會撤離並且拋棄患者，目前在院內尋求庇護的家庭也都沒有離開。

▲希法醫院遭以軍入侵後的院內景象。（圖／路透）

但據耶路撒冷郵報，以軍宣稱是在院長要求下允許加薩民眾撤離，為了病患或不願離開的人著想，醫療團隊仍能繼續留在院內，他們會繼續提供物資，也願意配合任何醫療疏散要求。希法醫院外科醫師莫哈拉拉蒂（Ahmed El Mokhallalati）透過電話向路透社表示，以軍正在加緊搜索院區，而且沒有嬰兒死亡。

以色列指控，哈瑪斯在希法醫院下方營運指揮中心及地下隧道網絡，更透過救護車運送恐怖分子與武器，持續對該院展開攻擊。以軍15日宣布在院內特定區域對哈瑪斯發動「精準且具針對性」的軍事行動，稍後宣稱尋獲隧道豎井、搭載武器的車輛、彈藥與情報技術。不過，哈瑪斯與院方持續駁斥指控。

儘管以色列呼籲平民撤至加薩南部，卻仍對當地實施空襲。哈瑪斯政府17日公布，以哈戰爭已造成1萬2000名巴勒斯坦人喪生，死者中包括5000名兒童和3300名婦女，另有3萬多人受傷。

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