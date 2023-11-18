強迫男學生車震！女老師偷伸魔爪　還私傳17歲少年裸照

▲安德森已婚並育有2名孩子，卻依舊對學生伸出魔爪。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

美國南卡羅萊納州一名女老師脅迫年僅17歲的男學生與她發生性行為，兩人甚至還在停車場車震，不僅如此，她事後更透過通訊軟體Snapchat發送少年裸照，對少年造成嚴重身心靈創傷。根據調查，該名女老師不但已婚，還育有2名孩子，沒想到卻做出這種事，目前她已經因性侵少年罪嫌被逮。

根據《紐約郵報》報導，南卡羅萊納州一名任教於私立基督教學校的27歲女老師安德森（Reagan Anderson）涉嫌自10月起多次強迫一名17歲男學生發生性關係，並且傳送對方的裸照，因此11月15日被警方逮捕，同時面臨2項性侵17歲未成年兒童的指控。

受害者母親16日在法庭聽證會上嚴厲斥責嫌犯的行為，她說，「一個應該要值得信賴的教練、老師以及朋友，濫用我們的信任，違背了她作為教育者的誓言。這個人毀了我兒子的生活，他原本應該是個百分之百專注於足球的年輕人，然而如今卻被這個人剝奪他的生活。」

根據調查，安德森自10月起多次強迫少年發生性關係，地點包含私人住宅以及披薩店停車場。安德森不僅性侵少年，甚至還偷拍對方裸照留存，並透過Snapchat傳給少年，導致對方身心受到嚴重打擊。

兩人的不正當關係隨後迅速在校內傳開，幾乎全校學生都知道少年被迫與女老師發生性關係。校方11月8日通報警方，當局也立即聯絡執法部門，並介入調查。目前安德森已經被校方解雇，但從她個人的LinkedIn頁面上可以看到，這名狼師竟自稱「對孩子非常有熱情」，並強調自己是全職母親，正在尋找居家上班的工作機會。

安德森的保釋金為2500美元（約新台幣7.9萬元），同時必須佩戴GPS定位追蹤器，並禁止與少年與家人接觸。