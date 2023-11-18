張忠謀：美國欲重建像台積電規模　短期內不可能

▲APEC領袖代表張忠謀在舊金山舉行記者會。（圖／路透）

中央社記者曾智怡、張欣瑜舊金山17日電

APEC多位領袖向台積電創辦人張忠謀取經半導體，面對美國力拚晶片生產落地，張忠謀表示，競爭無可避免，但美國要重新建立像台積電事業，短期內是不可能的。不過他也支持美國對中國晶片出口禁令。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會今天在美國舊金山落幕，張忠謀與過半經濟體領袖互動，有許多領袖主動詢問半導體議題，對於半導體供應鏈韌性高度關注。

張忠謀下午出席國際記者會，面對媒體提問，美國總統參選人政見提到護衛台海穩定期限，等到美國半導體獨立就會結束。張忠謀表示，不加以評論，「但只要看表面就知道不是這樣子」；他強調，「美國要重新建立像台積電capacity（規模）簡直是不可能的事情，至少在短期內不可能」。

至於美國商務部力拚2030年活化美國半導體產業，張忠謀說，這無論對台灣、韓國而言，都會出現新競爭，「但坦白說，無論在哪個產業，競爭無可避免，台灣和南韓都是已經歷過很多競爭才達到今天現況，競爭是常見的」。

針對美國對中國高科技出口管制，他表示支持，雖然多有效是另一個問題，至少台積電完全支持美國禁運等管制。

談及美國晶片法案，張忠謀說，吸引赴美設廠投資金額為520億美元，當中390億美元為美國政府補貼，但這是多年補貼合計總額，而台積電每年平均投資300億美元，甚至更多，這是否能解讀為美國吸引投資金額相對小。他重申，無論是美國晶片法或其他法案，「我覺得都是蠻浪費的」。

針對台積電設廠議題，包含熊本建廠、鳳凰城設廠，他都強調「應該去問台積電」，因為他並不了解台積電整體營運狀況。不過以鳳凰城來說，他相信問題都能一一克服，包含美國聯邦政府、州政府、當地市政府都共同協力解決台積電遇到的任何問題。

被問及如何看待日本半導體產業未來發展，張忠謀表示，台積電在日本設廠進度良好，從過去經驗來看，日本具有很強潛力與競爭優勢。與日本首相岸田文雄會晤時，對方也表達相當滿意目前台積電投資進展。