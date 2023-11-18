電子鍋「內鍋洗米」刮傷塗層？日本大廠破解迷思　正確做法曝光

▲許多人避免使用電子鍋「內鍋」洗米，擔心刮傷塗層。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

一名日本女網友表示，她因為使用電子鍋內鍋洗米，而被男友責罵「會把鍋子弄壞」，對此感到非常疑惑。象印一名主管受訪時則解釋，其實可以直接使用內鍋洗米，因為現代技術進步，含氟塗層的耐受性已經提高，但仍要注意細節，避免造成其他損傷。

象印大阪市北區第一事業部副經理三嶋一德表示，20年前人們會宣導不要用內鍋洗米，但隨著科技進步，內鍋含氟塗層耐受性已顯著提高，可以使用內鍋洗米。此外，現代精米技術非常成熟，市面上白米通常米糠很少且乾淨細膩，只要用雙手輕輕搓洗即可，不須再使用其他工具，但要注意別用手掌垂直往下壓，以免米粒破碎。

不過，仍要避免其他因素破壞塗層。洗米前，先將小石頭等米中異物除去，勿把攪拌器或金屬濾盆放進鍋裡。飯煮好後，不要使用金屬飯勺或湯匙盛飯，若要準備壽司飯，切記別把醋直接倒入。清洗時，記得使用柔軟的海綿，按照產品說明書進行保養也是很重要的。

三嶋一德說明，隨著使用方式不同，內鍋壽命可能不一樣，但即使塗層脫落也能繼續煮飯及保溫，被攝入人體也不會造成影響，只是可能因為無法很好地控制溫度，進一步影響米飯的口感。