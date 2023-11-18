中國軍艦逼近致潛水員受傷　澳洲批不安全不專業

▲2018年4月，土烏巴艦停靠在越南胡志明市西貢港。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社雪梨18日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，一艘澳洲海軍船艦與中國軍艦「不安全且不專業」的互動，導致澳洲軍方潛水員受傷，已為此向中國表達嚴重關切。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說，遠程護衛艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）本月14日在日本專屬經濟區執行潛水行動以清除纏住螺旋槳的漁網時，發生了這起事件。

馬勒斯在聲明中說：「潛水行動進行時，一艘在附近活動的中國人民解放軍海軍驅逐艦（DDG-139）朝土烏巴艦靠近。」

他說，儘管土烏巴艦已通知中國驅逐艦，澳方正在執行潛水行動，並要求保持距離，但這艘驅逐艦仍「近距離」逼近。

「不久後，偵測到中方操作艦載聲納，對澳洲潛水員的安全構成風險，導致他們不得不離開這片水域。」

馬勒斯說，這種行為「既不安全也不專業」。

中國駐澳洲大使館未立即回應置評要求。

▲澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（圖／達志影像／美聯社）

馬勒斯表示，經醫學評估，潛水員所受的輕傷，可能是中國驅逐艦的聲納造成。

馬勒斯說，「澳洲期望包括中國在內的所有國家都能專業且安全地運作軍隊」，澳洲軍事人員的安全與福祉是澳洲政府的「首要之務」。

法新社報導，總部設於倫敦的獨立機構「潛水醫療諮詢委員會」（Diving Medical Advisory Committee）警告，聲納聲波會導致潛水員頭暈、聽力與器官受損。