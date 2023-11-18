日女公務員靠「情色副業」狂賺169萬！　請假150天兼差風俗店

▲日本女公務員因為沉迷牛郎，因此自願下海賣身賺錢。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣長岡市政府一名女性公務員在2年半內請假150天，事後被發現竟是為了在風俗店兼差賺外快，地點涉及新瀉縣內與其他地區的風俗店，她靠著違法兼差賺進至少800萬日幣（約新台幣169萬元）。該名女公務員的行徑曝光後，被懲處停職6個月，不過她本人已在13日自請離職。

根據《新瀉放送》報導，該名女公務員原任職於長岡市市長事務部局，然而她卻在2021年6月至2023年11月間，多次請假到新瀉縣內以及其他地區的多間風俗店兼差工作。

她巧立各種名目，包含病假以及因病停職等各類假別，並在休假日到風俗店上班，前後得手超過800萬日幣（約新台幣169萬元）。而她日前卻自行向同事爆料在風俗店兼差，長達2年半的荒唐事蹟才因此曝光，由於公務員依法不得在外兼差，因此長岡市對她祭出6個月的停職處分，而她本人則是在13日自請離職。

對於長岡市的調查，女子聲稱是為了支付生活費並且償還債務，才會下海，並自稱將會反省相關行為。

對此，長岡市總務部長柳鳥和久則說，「這是身為公務員絕對不被允許的行為，我們所有職員會團結一心，努力修復市民的信賴，並嚴正紀律，防止類似事件再度發生。」

另一方面，東京都國稅局也曾有女性公務員因為沉迷牛郎，到多個泡泡浴店與應召站兼差，同時請病假到風俗店打工。