大阪「流鶯一條街」秘密藏身道頓堀旁！　20↑站壁女任君挑選

▲大阪道頓堀附近藏有流鶯一條街。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪南區的道頓堀不僅是知名商店街，也是著名觀光景點，然而只有當地人知道的是，附近一條街只要過了晚上10時，瞬間就會變身為「流鶯一條街」。現場有超過20名流鶯一邊滑手機一邊站壁等客人，然而這些賣淫妹的下海原因卻是大同小異。不僅如此，由於日本法律對嫖客無法可管，因此更難杜絕這類社會亂象。

根據《每日放送》報導，記者親自在晚間10時到訪這條著名的「流鶯一條街」，隨即就看到有男性向蹲坐在路邊的女生搭話，並坐在女方旁邊開始交談。不久後，兩人一同起身，往某個地方移動，直到過了一陣子兩人返回原地後，男子則把現金交給女子。

記者直言，這就是流鶯一條街的現狀，在突襲當日有超過15名年輕女性站在一旁，一邊滑著手機一邊等待恩客上門，而「景氣好」的時候，更有超過20名女性在此站壁。

記者隨即採訪其中一名21歲來自和歌山縣的流鶯，她不諱言地表示，「我來這裡是為了賺錢，具體而言就是流鶯，只要沒錢就會來，例如要還錢給牛郎的時候。」事實上，大部分在此站壁的年輕女子都是因為沉迷牛郎，欠下大筆花費，因此才會下海賺錢。

這名女子直言，自己18歲的時候透過網路認識一名牛郎，3年內在他身上花了超過1000萬日幣（約新台幣212萬元），因為無法償還高額債務，才會下海賣淫。她強調，牛郎會照顧她的身心狀況，並帶給她自我肯定感，無法想像沒有這個人，自己會變成什麼樣子。另一名來自岐阜縣的21歲流鶯也是因為同樣理由開始賣淫。

一名現役牛郎直言，其實很多沉迷牛郎的女生都有欠款，例如牛郎會趁著她們喝醉沒有意識後，故意點高額的香檳塔，並讓對方賒帳，如果女方表示無法負擔，就會叫她們下海賺錢，而這些女孩為了可以持續獲得牛郎關注，往往都會答應，並開始賣淫賺錢。

儘管警方為了掃蕩流鶯，加強取締，但是根據日本1957年頒布的《賣春防治法》，只有賣淫女會被捕，嫖客往往不會被逮捕或是懲罰，而大多數來買春的男性都知道此事，因此絲毫不害怕，這也是導致相關社會問題遲遲無法徹底解決的原因之一。