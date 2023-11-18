少女遭哈瑪斯性侵槍殺亡「背部殘留精液」　以色列展開調查

▲以色列公開收集到的證詞，稱年輕女子遭到哈瑪斯成員性侵時，被開槍射殺。圖為以色列一名女子躲避來自加薩地區的火箭彈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／編譯

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日突襲以色列，除了開槍殺人，目擊者宣稱，有年輕少女遭哈瑪斯成員性侵，有的人在被性侵時頭部中彈，有的人褲子被脫至膝蓋處，背部有精液殘留。對此，以色列警方如今正利用法醫證據、影像、證人證詞以及嫌疑犯審訊內容，來對10月7日這天的性暴力事件展開調查。

CNN報導，哈瑪斯10月7日襲擊以色列，殺害加薩地區附近約1200名以色列人，還有更多人受傷，挾持240多名人質，引爆戰爭。依據目擊者的說法，許多婦女、女孩被抓之後，不但遭到性暴力、肉體折磨，還因此失去性命。

▲以色列加薩邊境多個社區遭哈瑪斯攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

警司杜迪卡茨（Dudi Katz）表示，警方已收集1000多份證詞與6萬多段影像，其中包含目擊女性遭性侵的指控。警察局長亞科夫（Shabtai Yaakov）指出，這些調查可能會走到起訴程序，但現階段重點會擺在文件紀錄。

少女遭性侵槍殺 背部有精液殘留

CNN手中取得的陳述詳細記錄著可怕、近乎不人道的罪行。以色列精銳669特種戰術救援部隊的醫療人員指出，10月7日當天發生的暴力事件是難以想像的，當他在屯墾區貝埃里（Kibbutz Be'eri）挨家挨戶尋找從大屠殺倖存者時，發現兩名年輕女孩陳屍在同一間臥室，「一個人倒在床上，另一人在地上」。





▲圖為哈瑪斯戰士。（圖／路透）

此人透露，他對於倒在地上的這名女孩遭性侵一事並不懷疑，但不確定當時她是否已經死亡，「她的褲子被脫至膝蓋處，後頸靠近頭部的位置有一處槍傷，頭旁邊有一灘血，背部有精液殘留」；至於倒在床上的女孩則是全身瘀傷，胸部有一處槍傷，「這2名女孩剛剛被殺，被處決，可能在自己的臥室裡被性侵」。

Nova音樂節也發生類似的情況，除了上百名年輕人遇害，音樂節主辦方的史繆爾（Rami Shmuel）稱，當天逃跑時有看到多名沒穿衣服的女性受害者，「他們為何不脫男性的衣服？只有女人，只有年輕女孩、漂亮女孩，為什麼？」

▲圖為一名以色列女性13日在因加薩地面行動喪命的軍官喪禮上哭泣。（示意圖／路透）

以色列展開長期調查

以色列警方表示，相關調查可能需要數月時間。希伯來大學人權法律專家艾卡雅姆里維（Cochav Elkayam-Levy）表示，目前還不清楚將如何或在何處進行起訴，但部分雙重國籍的家庭可在以色列以外的國家尋求正義，也能在國際法院提起訴訟。

以色列官員在記者會上公開收集到的證據，其中包含一名女子的證詞，稱10月7日在躲避哈瑪斯時，目睹一名年輕女子被哈瑪斯成員性侵，且還把她交給另外一人，「她還活著，站著且背部流血，我看到他拉扯她的棕色頭髮，切下她的乳房」。

目擊者還稱，「我記得有看到另一人性侵她，當他還在她的體內時，他就朝她的頭部開槍」。

▼士兵在遭哈瑪斯攻擊的村莊清出大量遺體。（圖／達志影像／美聯社）