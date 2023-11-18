美前總統卡特96歲夫人失智　進入居家安寧療護

▲美國前總統卡特與夫人羅莎琳。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）的親人今天表示，這位高齡96歲的前第一夫人已在南部喬治亞州的家中接受安寧療護。

綜合法新社與路透社報導，根據卡特中心（Carter Center）說法，羅莎琳今年5月診斷罹患失智症。

卡特的孫子傑森（Jason Carter）在一份簡短聲明中表示，羅莎琳現已「在家中接受安寧療護。她和卡特總統正與彼此及家人共度時光」。傑森也感謝外界「傾注愛與支持」。

▲羅莎琳今年5月診斷罹患失智症。（圖／達志影像／美聯社）

卡特家人今年2月宣布，現年99歲的卡特在喬治亞州平原鎮（Plains）的家中接受安寧療護。卡特和羅莎琳自1960年代以來就一直住在這間簡樸的屋子裡。

卡特伉儷1946年步入禮堂，在美國政壇保持多項長壽紀錄，除了是婚姻維持時間最久的總統夫婦，卡特本人也是美國史上仍在世的最高齡總統。

民主黨籍的卡特在1960和70年代擔任喬治亞州參議員和州長，1976年當選總統。他於1980年競選連任時，不敵共和黨籍對手雷根（Ronald Reagan）。

然而，隨著卡特和羅莎琳致力於全球人權、民主和健康議題，他的聲望逐年成長且獲得廣泛肯定，同時他也仍保持著極其謙虛的公眾形象。

卡特1981年結束了僅一屆的任期後，離開白宮後所享受的時光也比他之前的任何一位總統都要多。卡特夫婦1982年成立非營利性質的卡特中心和慈善組織「安居計畫」（Habitat for Humanity），羅莎琳在這些年間扮演了重要角色。