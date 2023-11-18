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涉下藥性侵女議員！法參議員被捕　傳體內驗出多種毒品

▲▼法國66歲參議員葛利歐（Joel Guerriau）。（圖／翻攝法國參議院）

▲66歲的葛利歐涉嫌對女議員下藥，試圖性侵對方。（圖／翻攝法國參議院）

記者吳美依／綜合報導

法國政壇驚爆醜聞，66歲參議員葛利歐（Joel Guerriau）涉嫌對女議員下藥，並且意圖性侵對方，16日在位於巴黎的住家落網。法媒報導，他體內驗出多種毒品，但律師已經出面否認這個說法。

14日晚間，受害女議員本來要跟葛利歐去餐廳吃飯，後來在男方邀請下改到對方家裡作客。她說，葛利歐當時表現怪異，不僅調暗燈光，一直盯著自己，甚至「從廚房抽屜拿出裝著白色物體的小塑膠袋」。

女議員喝下香檳約20分鐘後，開始狂冒冷汗、心跳加快，於是藉故叫車離開，前往國民議會辦公室，被助理證實瞳孔放大、心跳很快。隨後，她前往醫院檢查，竟被驗出體內含有安非他命成分，於是立刻報警。

原告律師明科斯基（Julia Minkowski）表示，女議員目前「依然處於震驚狀態」，「她不得不使出巨大的體力與智慧克服恐懼，並在最後一刻讓自己從這場突襲中脫逃。此外，還有一種背叛及完全不理解的感受。她和葛利歐已經是10年左右的老友，她完全信任他。」

▲法國國民議會，法國下議院，法國國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國國民議會一名女議員受害，其身分並未公開。（圖／達志影像／美聯社）

法國檢方向《法新社》證實案情時說，葛利歐17日因為「為了實施性侵，而在對方不知情的情況下，讓某人服用可能改變判斷力或自制力的物質」接受偵訊，他目前接受司法監督，禁止聯繫受害者或任何證人，更不能拜訪受害者的家。

檢方還指出，葛利歐是依據現行犯法規被逮捕，因此警方能夠凌駕於議會豁免權上。此外，2位議員並沒有戀愛關係。

蒙特卡洛廣播電台（RMC）、商業調頻電視台（BFMTV）引述知情人士說法報導，葛利歐的住家與辦公室遭警方搜索，並且發現搖頭丸。他的血檢對多種藥物呈現陽性反應，包括安非他命、鴉片、大麻、古柯鹼、搖頭丸。

不過，被告律師德拉伊（Rémi-Pierre Drai）17日晚間發布聲明指出，葛利歐還被指控持有及使用毒品，但血檢結果皆呈陰性反應。他說，葛利歐「將努力證明從來沒有意圖要讓同事與老友服用毒品，藉此虐待她。葛利歐不是一名加害者，他是一個誠實的人，受人尊重也尊重他人，並將恢復自己與家人的名譽。」

66歲的葛利歐隸屬中間偏右的地平線黨，30多歲就當選法國西部大西洋羅亞爾省（Loire-Atlantique）下轄市市長，2011年成為參議院議員，現任參議院外交、國防與武裝部隊委員會副主席。他的醜聞遭披露後，震驚法國政壇與社會。

 
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