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APEC閉幕！宣言聚焦自由開放貿易環境　未提中東俄烏戰爭

▲▼ 2023年美國舊金山APEC峰會。（圖／路透）

▲2023年APEC峰會在美國舊金山舉辦。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在美國舊金山舉辦的APEC經濟領袖會議17日落幕，隨後發布的金門宣言（Golden Gate Declaration），各國領袖代表在世界貿易組織（WTO）改革方面達成共識，但在中東衝突與烏克蘭戰爭的立場存在分歧。

綜合NHK、路透報導，這次APEC的領袖宣言重申打造自由、開放、公平、非歧視、透明、包容、可預測貿易和投資環境的決心，致力於對世貿組織進行必要改革，改善其功能，以期在2024年之前建立可供所有成員使用的全面、運作良好的爭端解決體系。

只不過，除了在世貿改革方面取得共識，宣言並未提到以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯之間的衝突與俄羅斯入侵烏克蘭的事件，只有美國發表的主席國聲明觸及上述議題。

依據今年APEC主辦國美國17日的聲明，各國針對中東加薩危機交換意見，但部分領袖代表反對金門宣言的措辭，理由是「不認為APEC是討論地緣政治議題的論壇」。

這份聲明也提到，大多數會員國強烈譴責對烏克蘭的侵略行為。關於烏克蘭戰爭未納入APEC共同宣言，拜登政府高階官員接受NHK採訪時指出，俄羅斯與中國這次也有參與，因此在APEC會議上難以達成一致意見。

路透報導提到，今年APEC峰會舉辦期間，更讓人矚目的是美國總統拜登與中國國家主席習近平的「拜習會」，不過這次的會談也讓擔憂美中超級大國之間競爭日益惡化的APEC成員鬆一口氣。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，拜登與習近平這場會晤釋放出來的訊息是世界各國要加強合作、共同應對全球挑戰，特別是在氣候變遷這方面。

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