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張忠謀：拜習會有助減少緊張局勢　增台海穩定

▲▼ 台積電創辦人張忠謀代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。（圖／路透）

▲台積電創辦人張忠謀代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。（圖／路透）

中央社記者張欣瑜、曾智怡舊金山17日專電

美中元首日前在APEC會議期間進行雙邊會談，APEC台灣領袖代表張忠謀今天在國際記者會上表示，他認為「拜習會」是個好的會議，有助於減少緊張局勢，也能增加台海穩定。

台積電創辦人張忠謀代表台灣參加美國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，會議今天落幕，他在舊金山舉行國際記者會，接受媒體提問。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日舉行睽違一年的「拜習會」雙邊會談，會中談到台灣議題，張忠謀被問到對這場會議的看法時，給予正面評價，表示這場會議有助於減少區域緊張局勢、「增加台海穩定」。

今天國際記者會舉行約1小時，媒體最關注美中台關係發展以及晶片議題。

針對拜習會，張忠謀還表示，就他的觀察，美中在恢復軍事溝通上達成共識是很好的，能夠舒緩美中緊張關係、有益於美中溝通管道。

張忠謀強調，此行完成總統蔡英文交付的4項任務，包含致力促進區域和平。

張忠謀此行除參加美國總統拜登主持的領袖峰會外，並與多國領袖和資深官員於場邊互動或舉行雙邊會談。張忠謀表示，這次出席APEC見到的高層官員「比過去都要多」。這是張忠謀第7度代表台灣參加APEC。

APEC會議期間，張忠謀與美方官員包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）會晤。他說，與美方官員有「相當深入」的討論。

再次來到舊金山，張忠謀也說，「再次回來這裡特別開心」。

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