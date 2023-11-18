OpenAI臨時執行長是她！待過特斯拉履歷輝煌　沒公開臉書超神祕

▲穆拉提曾經待過特斯拉、新創公司Leap Motion，年紀輕輕，履歷輝煌。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）遭董事會解僱，由科技長穆拉提（Mira Murati）擔任臨時執行長。穆拉提年紀輕輕履歷輝煌，曾經待過電動車大廠特斯拉及開發追蹤使用者手部動作的新創公司Leap Motion，並帶領OpenAI團隊推出生成AI繪圖工具DALL-E和聊天機器人ChatGPT，且她沒有向大眾公開的臉書與Instagram帳號，超級神祕低調無比。

紐約時報報導，穆拉提2018年以來一直待在OpenAI，監督聊天機器人ChatGPT與生成AI繪圖工具DALL-E等革命性產品的開發。依據現任與前任員工的說法，她是公司營運主管，確保工程師按時開發ChatGPT版本，處理公司與OpenAI技術投資人兼合作夥伴微軟（Microsoft）之間的關係，在華府與歐洲人工智慧政策方面提供協助。

▲穆拉提（左）自2018年加入OpenAI，帶領團隊推出生成AI繪圖工具DALL-E和聊天機器人ChatGPT。（圖／CFP）

穆拉提被時代雜誌稱為「ChatGPT創造者」。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也形容，穆拉提有能力組建具有技術專長、商業頭腦、對使命重要性深刻瞭解的團隊，「她協助構建我們所見過最令人興奮的人工智慧技術」。

穆拉提1988年出生於阿爾巴尼亞，16歲移居加拿大接受教育，接著在2012年從常春藤名校美國達特茅斯學院（Dartmouth College）畢業，取得機械工程學士學位，也曾在高盛實習。

穆拉提後來在法國航空航天集團卓達宇航集團（Zodiac Aerospace）就業，接著當上特斯拉Model X高級產品經理，在特斯拉工作3年之後，加入新創公司Leap Motion。她透露，在特斯拉的這份工作讓她接觸到人工智慧，讓她萌生在該領域找工作的念頭。

到了2018年，穆拉提加入OpenAI，擔任應用AI和合作夥伴關係副總裁，接著爬到資深副總的職位，並於2022年晉升技術長。

Sam Altman, one of the most prominent figures in the world of AI, is leaving OpenAI. Chief Technology Officer Mira Murati will serve as interim CEO.



Here's what she told @emilychangtv about developing a relationship with an AI. Watch their full interview https://t.co/MonRAB5dWT pic.twitter.com/MF2ObXuGkg — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 17, 2023

另外，依據遠見雜誌今年的報導，穆拉提低調無比，只有使用領英列出經歷與教育程度，推特大多分享的內容與任職過的公司特斯拉、Leap Motion、OpenAI有關，或是分享關於人工智慧的文章，但沒有向大眾公開的臉書或Instagram帳號。

如今她將擔任臨時執行長，OpenAI表示，穆拉提過去作為公司研究、產品與安全職能的領導者，在公司找到執行長之前，「我們對她在過渡時期領導OpenAI的能力充滿信心。」