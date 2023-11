OpenAI臨時執行長是她！待過特斯拉履歷輝煌　沒公開臉書超神祕

▲穆拉提曾經待過特斯拉、新創公司Leap Motion,年紀輕輕,履歷輝煌。(圖/CFP)

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)遭董事會解僱,由科技長穆拉提(Mira Murati)擔任臨時執行長。穆拉提年紀輕輕履歷輝煌,曾經待過電動車大廠特斯拉及開發追蹤使用者手部動作的新創公司Leap Motion,並帶領OpenAI團隊推出生成AI繪圖工具DALL-E和聊天機器人ChatGPT,且她沒有向大眾公開的臉書與Instagram帳號,超級神祕低調無比。

紐約時報報導,穆拉提2018年以來一直待在OpenAI,監督聊天機器人ChatGPT與生成AI繪圖工具DALL-E等革命性產品的開發。依據現任與前任員工的說法,她是公司營運主管,確保工程師按時開發ChatGPT版本,處理公司與OpenAI技術投資人兼合作夥伴微軟(Microsoft)之間的關係,在華府與歐洲人工智慧政策方面提供協助。

穆拉提被時代雜誌稱為「ChatGPT創造者」。微軟執行長納德拉(Satya Nadella)也形容,穆拉提有能力組建具有技術專長、商業頭腦、對使命重要性深刻瞭解的團隊,「她協助構建我們所見過最令人興奮的人工智慧技術」。

穆拉提1988年出生於阿爾巴尼亞,16歲移居加拿大接受教育,接著在2012年從常春藤名校美國達特茅斯學院(Dartmouth College)畢業,取得機械工程學士學位,也曾在高盛實習。

穆拉提後來在法國航空航天集團卓達宇航集團(Zodiac Aerospace)就業,接著當上特斯拉Model X高級產品經理,在特斯拉工作3年之後,加入新創公司Leap Motion。她透露,在特斯拉的這份工作讓她接觸到人工智慧,讓她萌生在該領域找工作的念頭。

到了2018年,穆拉提加入OpenAI,擔任應用AI和合作夥伴關係副總裁,接著爬到資深副總的職位,並於2022年晉升技術長。

