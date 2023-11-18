福岡下初雪！比往年早30天　10年來第一次在11月觀測到初雪

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣松江市與下關市18日降下初雪，這也是福岡時隔10年首次在11月降下初雪。除此之外，西日本沿山地區積雪持續增加，多處也發布大雪注意報。

根據《日本氣象協會》報導，西日本地區18日因被強烈冷空氣籠罩，連平地也出現降雪，其中福岡更是比往年數據提早了30天、比去年提早26天降下初雪。福岡上一次在11月觀測到初雪是在2013年（11月28日），此次則是打破10年來的紀錄。

福岡縣松江市與下關市18日觀測到初雪，比往年分別提早了19天與22天。西日本山區附近的積雪也有明顯增加，島根縣、廣島縣、愛媛縣、山口縣以及大分縣則有部分地區發布大雪注意報。西日本靠近山區的地方18日上午仍會持續降雪。

另一方面，島根縣松江市18日也觀測到初雪，比去年早了26天、比往年早了19天。

除了大雪外，也需要注意強風，18日全日本各地氣溫急降，幾乎都會低於15度，就連平地也可能出現積雪。九州至北陸地區的氣溫已經能夠明顯感受到冬天來臨。