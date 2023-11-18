福岡下初雪！比往年早30天　10年來第一次在11月觀測到初雪

記者王佩翊／編譯
日本福岡縣松江市與下關市18日降下初雪，這也是福岡時隔10年首次在11月降下初雪。除此之外，西日本沿山地區積雪持續增加，多處也發布大雪注意報。
根據《日本氣象協會》報導，西日本地區18日因被強烈冷空氣籠罩，連平地也出現降雪，其中福岡更是比往年數據提早了30天、比去年提早26天降下初雪。福岡上一次在11月觀測到初雪是在2013年（11月28日），此次則是打破10年來的紀錄。
福岡縣松江市與下關市18日觀測到初雪，比往年分別提早了19天與22天。西日本山區附近的積雪也有明顯增加，島根縣、廣島縣、愛媛縣、山口縣以及大分縣則有部分地區發布大雪注意報。西日本靠近山區的地方18日上午仍會持續降雪。
另一方面，島根縣松江市18日也觀測到初雪，比去年早了26天、比往年早了19天。
除了大雪外，也需要注意強風，18日全日本各地氣溫急降，幾乎都會低於15度，就連平地也可能出現積雪。九州至北陸地區的氣溫已經能夠明顯感受到冬天來臨。
JUST IN!! 新着記事— RKB毎日放送NEWS (@rkbnews4ch) November 18, 2023
⠀ /／
福岡市で初雪も 九州北部各地で今シーズン１番の寒さ
＼
もっと見る
https://t.co/mx1NVcgLLm
西高東低の冬型の気圧配置による強い寒気の影響で九州北部各地で今シーズン１番の寒さとなっています。 pic.twitter.com/0Yk51uPGIL
讀者迴響