致命「狗狗呼吸道疾病」肆虐全美！釀牙齦發紫、缺氧　病因仍不明

▲美國近日出現神秘的狗狗呼吸道傳染病。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

一種新型且具有致命性的狗狗呼吸道疾病近日肆虐全美，然而獸醫們至今仍無法確定病因。值得注意的是，狗狗染病後會出現咳嗽症狀，並迅速引發肺炎，光是普通的抗生素無法有效治療，最終會出現疲勞、缺氧、牙齦發紫、呼吸困難等症狀，嚴重致死。

根據《福斯新聞網》報導，奧勒岡州、印第安納州、伊利諾伊州、華盛頓州、愛達荷州、加州、內華達州以及整個美國東北部近日出現大量家犬感染未知的呼吸道疾病。專家指出，感染這類疾病的狗狗會出現長達數周的咳嗽症狀，但是在其他常見呼吸道疾病的檢測中，結果呈陰性，且對於傳統的抗生素治療有抗藥性。

▲獸醫指出，該疾病對傳統抗生素治療有抗藥性。（示意圖／CFP）



獸醫師指出，這類不明呼吸道疾病的病程非常快，狗狗出現咳嗽症狀後，難以好轉，甚至因此引發肺炎，並出現發燒症狀。狗狗開始昏昏欲睡，就算是平常活潑好動的毛孩，也會全身無力，整天只想躺著。而咳嗽則會從有痰的濕咳轉為乾咳。

根據奧勒岡州農業部說明，其症狀還包含打噴嚏、眼睛與鼻子出現分泌物、疲勞、因缺氧導致的牙齦發藍或發紫、呼吸困難，且通常在其他呼吸道疾病檢測中呈陰性。

自8月中旬至11月9日，光是奧勒岡州就收到200多例可疑案例。由於無法確定病因，美國獸醫協會仍然無法得知全美有多少狗狗感染這類疾病。不過專家也提醒，狗狗在日托中心、美容院、寄宿狗舍以及公園等可能與其他狗狗密切接觸的地方，都有可能感染這類疾病，因此飼主務必要小心謹慎。