OpenAI工程師「年薪最高飆到4300多萬」　中位數也破2900萬

▲美國人工智慧公司OpenAI開發ChatGPT後成為新興科技巨頭。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

隨著ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）辭去OpenAI執行長一職，這間科技巨頭再度成為焦點。根據公開資訊，該公司資深工程師年薪總額最高飆到137萬美元（約新台幣4350萬元），就連全體員工的年薪總額中位數也達92萬5000美元（約新台幣2937萬元）。

根據科技業薪資追蹤網站Levels.fyi所蒐集與查核的數據，OpenAI收入最優渥的員工是任職7年的第6級（L6）工程師，年薪總額達137萬美元，包括底薪、股票與獎金。此外，第5級工程師年薪總額約75萬至92.5萬美元（約新台幣2381萬至2937萬元），第4級工程師也有54.5萬美元（約新台幣1730萬元）。

▲Levels.fyi公布的OpenAI工程師薪資數據。點圖可放大。（圖／翻攝levels.fyi）



根據《桑塔爾科技》（Santal Tech），OpenAI除了祭出優渥薪資吸引人才，也採用更有彈性、員工友善的薪酬模式「利潤參與單位」（Profit Participation Units, PPU）。它在發行或授予時不需課稅，員工也不用等到首次公開發行（IPO）或併購才能把所持PPU換成現金，獲利機會來得更快。

相較之下，傳統上市科技公司較常採用限制性股票（Restricted Stock Unit, RSU），它規定員工在達成特定業績或任職期限後，才能收到公司約定提供的股票數，而且只要開始發放就會課稅。



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