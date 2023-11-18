以軍朝向「哈瑪斯存在之處」持續推進　發言人：包括加薩南部

▲在加薩行動的以色列士兵。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）17日表示，他們會在「哈瑪斯存在的任何地方推進，包括加薩南部。」CNN指出，越來越多跡象表明，針對加薩南部地區的進攻可能迫在眉睫。

《衛報》報導，哈加里在周五例行記者會上表示，「我們有決心推進我們的行動。這將發生在哈瑪斯存在的任何地方，包括（加薩）走廊南部。它將在對軍隊最有利的時間、地點與條件下發生。」不過，外界對此日益擔憂，因為那裡有大量平民試圖逃離戰火、尋求庇護。

在加薩東南部，以色列透過飛機空投傳單，要求平民遷往範圍較小的「安全區」，也就是濱海城鎮馬瓦西（Mawasi），而那裡的面積僅有14平方公里。

以色列指控，哈瑪斯在希法醫院下方營運指揮中心及地下隧道網絡，更透過救護車運送恐怖分子與武器，持續對該院展開攻擊。以軍15日公布影片，宣稱炸毀加薩市一座政府大樓，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也於同日宣稱，「哈瑪斯已經失去了對加薩的控制，那些恐怖分子正逃向南方。」

儘管以色列持續呼籲平民撤離至加薩南部，卻仍對當地實施空襲。哈瑪斯政府17日公布，以哈戰爭已造成1萬2000名巴勒斯坦人喪生，死者中包括5000名兒童和3300名婦女，另有3萬多人受傷。哈瑪斯衛生局先前曾提到，他們難以在激烈戰火下找出罹難屍體，以致無法提供確切死亡數據。

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