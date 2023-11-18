「我才不幫老婆煮飯做家事」　他下一句話神逆轉被讚爆！

▲明頓宣稱「不幫老婆煮飯做家事」，下一句話卻逆轉全局。（圖／翻攝TikTok@minton__jr）



記者吳美依／綜合報導

美國人夫明頓（JR Minton）拍攝TikTok影片，驕傲宣布自己不幫妻子做任何家事，緊接著補上第二句話，逆轉了原本恐被炎上的發言，「我不能『幫忙』老婆做這些事情，因為它們也是我的工作。」這段影片已經累積740萬次觀看，內容提出的觀念也被網友大力稱讚。

影片中，明頓用一句大膽發言作為開場白，「我不會幫忙老婆煮飯。我不幫她打掃、洗衣服、照顧孩子們，這些全都不做，因為我做了身為父親與丈夫該做的事情。」他緊接著說，「我會煮飯、打掃、洗衣服。我會照顧孩子們。我不能『幫忙』老婆做這些事情，因為它們也是我的工作。改變你說話與思考的方式，他X的成熟一點，做個男人吧。」

網友們紛紛留言，「你把我騙住了一分鐘」、「我的反應從『不好意思你說什麼？』轉變為『噢，真是一位紳士！』」不少媽媽也感同深受，「我必須叫我老公別再跟孩子說『幫你媽媽』。『幫我』清空洗碗機？不，那些是每個人的盤子。」

明頓接受BuzzFeed採訪時說，他看見妻子布列塔妮（Brittany）身為家庭主婦所遭受的待遇後，才決定拍攝這段影片，「我看到她在家庭裡扮演的角色一直被朋友、家人和基本上所有人低估。因為別人的關係，她總覺得自己做得不夠多，還要永遠感激我這個『養家的人』，這完全是落後的心態。」

明頓指出，「我或許能夠從工作中賺錢，但她賦予我去工作的能力。有一個全職媽媽是我和孩子們的特權，而不是布列塔妮的。布列塔妮是我的伴侶，不是我的員工。對於我們的家庭和孩子，我也肩負著同樣多的責任。」