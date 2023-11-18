震驚！ChatGPT之父遭解職後　OpenAI共同創辦人「秒宣布辭職」

▲OpenAI執行長阿特曼（右）與共同創辦人兼總裁布羅克曼（左）今年6月一起前往韓國首爾出席活動。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI董事會17日宣布，執行長阿特曼（Sam Altman）將辭去首席執行長一職，原因是他無法保持坦誠導致董事會無法履行職責。令人震驚的是，就在阿特曼宣布被解職後數小時，OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，但未說明原因。

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM — Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

根據TechCrunch報導，布羅克曼17日在社群網站X上宣布，他已經辭去在OpenAI的職務，「我為我們8年前在我的公寓裡一起建立的一切感到非常自豪，我們一起度過了艱難而美好的時光，儘管有很多理由認為這是不可能的，但我們還是取得了如此多的成就。」

布羅克曼在寫給OpenAI團隊的訊息中提到，「但根據今天的新聞，我辭職了，真誠地祝福你們一切都好，我仍然相信創造安全的、造福全人類的人工智慧的使命。」

據了解，布羅克曼和阿特曼是相當親密的好友，在布羅克曼辭職前數小時，OpenAI才宣布解除阿特曼執行長的職務。

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