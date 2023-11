震驚！ChatGPT之父遭解職後　OpenAI共同創辦人「秒宣布辭職」

▲OpenAI執行長阿特曼(右)與共同創辦人兼總裁布羅克曼(左)今年6月一起前往韓國首爾出席活動。(圖/CFP)

記者張方瑀/綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI董事會17日宣布,執行長阿特曼(Sam Altman)將辭去首席執行長一職,原因是他無法保持坦誠導致董事會無法履行職責。令人震驚的是,就在阿特曼宣布被解職後數小時,OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼(Greg Brockman)也隨即宣布辭職,但未說明原因。

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM