ChatGPT之父遭解職！　OpenAI指「他阻礙董事會履行職責」

▲OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)出席永齡基金會主辦之AI大師論壇。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI董事會17日表示,執行長阿特曼(Sam Altman)將辭去首席執行長一職,原因是他與董事會溝通無法保持坦誠,「董事會對他繼續領導OpenAI的能力不再有信心。」

根據CNBC報導,OpenAI董事會17日在聲明中指出,阿特曼將辭去首席執行長一職,並由科技長穆拉提(Mira Murati)將擔任臨時執行長。

OpenAI表示,它們進行了審慎的審查程序並得出結論,「他(阿特曼)在與董事會的溝通中,並不能保持始終如一的坦誠,妨礙了董事會履行職責的能力,因此董事會對他繼續領導OpenAI的能力不再有信心。」

阿特曼也在社群網站X(前身為推特)中承認,他即將離開OpenAI,但沒有提及董事會對他未能坦誠的指控,僅表示他很喜歡在這家公司工作,而現在他更傾向於談論「接下來的事」。

OpenAI表示,科技長穆拉提過去作為公司研究、產品與安全職能的領導者,非常有資格擔任臨時執行長,「我們對她在過渡時期領導OpenAI的能力充滿信心。」

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.