ChatGPT之父遭解職！　OpenAI指「他阻礙董事會履行職責」

▲OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）出席永齡基金會主辦之AI大師論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI董事會17日表示，執行長阿特曼（Sam Altman）將辭去首席執行長一職，原因是他與董事會溝通無法保持坦誠，「董事會對他繼續領導OpenAI的能力不再有信心。」

根據CNBC報導，OpenAI董事會17日在聲明中指出，阿特曼將辭去首席執行長一職，並由科技長穆拉提（Mira Murati）將擔任臨時執行長。

OpenAI表示，它們進行了審慎的審查程序並得出結論，「他（阿特曼）在與董事會的溝通中，並不能保持始終如一的坦誠，妨礙了董事會履行職責的能力，因此董事會對他繼續領導OpenAI的能力不再有信心。」

阿特曼也在社群網站X（前身為推特）中承認，他即將離開OpenAI，但沒有提及董事會對他未能坦誠的指控，僅表示他很喜歡在這家公司工作，而現在他更傾向於談論「接下來的事」。

OpenAI表示，科技長穆拉提過去作為公司研究、產品與安全職能的領導者，非常有資格擔任臨時執行長，「我們對她在過渡時期領導OpenAI的能力充滿信心。」