氣候變遷導致鮭魚北遷　未來恐怕吃不到

▲美味的鮭魚未來可能會越來越吃不到了。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

講到鮭魚，在台灣人腦中，想到的無非就是牠逆流而上的習性、美味的鮭魚料理，或是前陣子的鮭魚之亂，然而美味的鮭魚，未來可能會越來越吃不到了。近兩年，氣候變遷導致溫室效應，科學家發現鮭魚群大量游往北極產卵，棲息地往北遷移，恐影響未來鮭魚原產區的捕獲量。

研究人員認為，氣候變遷是導致各類物種向更高緯度遷徙的主因，因為加州和華盛頓等地的鮭魚數量減少。今年，阿拉斯加和加拿大育空河的鮭魚數量也比歷史上少，但是在更北方的美國阿拉斯加北坡（North Slope）原住民，近年卻越來越頻繁捕獲到鮭魚。

科學家在位於阿拉斯加北部的阿納克圖武克河（Anaktuvuk）和多尼斯河（Itkillik）發現約100條鮭魚在產卵，其中部分魚已死亡。UAF進化生態學家彼得韋斯特利（Peter Westley）表示，這證明氣候變遷正在改變北極生態系統，迫使物種向極地遷徙。

然而目前研究人員仍無法確定，鮭魚卵是否能在北極存活，僅知道這個現象正在發生。為了知道答案，研究人員留下了溫度感測器，檢測河流在冬天是否結冰。韋斯特利表示，如果河流結凍，那幾乎就沒辦法了，鮭魚卵如果遭冷凍便無法成功孵化。

此外，北坡社區居民也開始擔心，鮭魚的數量急劇增加，將引來各地蜂擁前往的漁船，但另一方面，鮭魚卵也可能成為本地物種的新食物來源。

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