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以軍圍困加薩醫院！醫療設備缺電釀24死　院長：這裡已是亂葬崗

▲▼加薩走廊北部希法醫院內的臨時手術區。（圖／路透）

▲加薩走廊北部希法醫院內的臨時手術區。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

由哈瑪斯（Hamas）管理的加薩衛生當局17日表示，加薩走廊最大醫院希法醫院（Al-Shifa Hospital）在過去兩天因為缺乏電力，導致24名病患死亡。希法醫院院長更稱，對於所有在醫院裡的人來說，那裡已經變成了一座監獄和亂葬崗。

根據《半島電視台》報導，加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf Al-Qudra）表示，在過去48小時內，重要醫療設備因為停電而無法運行，導致來自不同科別的24名患者死亡。希法醫院院長薩爾米亞（Muhammad Abu Salmiya）指，有22名病患在一夜之間死亡。

希法醫院已經成為以色列在加薩北部的地面攻擊重點，以軍稱，哈瑪斯武裝分子利用醫院地下隧道進行襲擊，更指出在過去2天的搜查中，他們在醫院附近發現一輛載有大量武器的車輛。不過，目前哈瑪斯與醫院管理人員皆否認這項說法。

薩爾米亞向《半島電視台》說，對於所有在醫院裡的人來說，那裡已經變成了一座監獄和亂葬崗，「我們什麼都沒有，沒有電、沒有食物、沒有水，每過一分鐘我們就失去一條生命，我們在一夜之間失去了22個人，過去3天醫院仍被持續包圍。」

哈瑪斯政府17日公布，以哈戰爭已造成1萬2000名巴勒斯坦人喪生，死者中包括5000名兒童和3300名婦女，另有3萬多人受傷。哈瑪斯衛生局先前曾提到，他們難以在激烈戰火下找出罹難屍體，以致無法提供確切死亡數據。

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