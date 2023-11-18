羽生結弦「結婚105天」閃離！　日本網友炸鍋：這樣分開太悲傷了

▲日本花滑王子羽生結弦17日宣布離婚 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本花滑王子羽生結弦17日宣布離婚，閃電結束僅維持105天的婚姻，而他也在聲明中強調，結婚對象是一般人，各種偷拍、跟蹤、誹謗行為令他大感困擾，因為無法保護對方而選擇分開。此消息一出也讓日本網友炸鍋，紛紛在網路上表示，「太悲傷了」、「自稱粉絲卻破壞偶像的幸福，真的是難以置信」。

羽生結弦離婚聲明表示，結婚對象是一般人，一路走來兩人過著互相為對方著想的生活，「我的對象（妻子），儘管持續著一步都無法踏出家門的狀況，仍然為了保護我行動，支持著我。」

文中指出除了各家媒體，還有一般人對他的家人、相關人士有誹謗中傷、跟蹤行為，甚至連生活空間，都出現奇怪的車輛以及陌生人徘徊，還有人會突然出聲叫喚，「我還不夠成熟，持續這個狀況下我的對象（妻子）和我都很難保護對方，也已經到無法忍受的地步。」

羽生結弦說，考慮到未來以及妻子的幸福，因此決定離婚。消息一出後，許多日本網友紛紛在X（前身為推特）上替羽生抱不平，「羽生結弦」、「快速離婚」、「跟蹤」、「粉絲的錯」等各種關鍵字立刻登上熱搜。

網友表示，也許羽生今後不會再談戀愛或結婚了，「自稱粉絲卻破壞偶像的幸福，真的是難以置信」、「真的太殘酷了」、「破壞的人根本不能稱作是粉絲吧」、「我認為支持他得到幸福，是真正粉絲們的責任」、「羽生被逼入絕境了」、「這樣分開真的很悲傷」、「為什麼不能溫暖地看著他就好呢？」