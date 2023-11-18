羽生結弦閃離聲明全文曝光！　妻身分疑大8歲小提琴家

▲羽生結弦、疑似妻子的末延麻裕子。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝YouTube「@mayukosuenobuoffcial」）

記者葉國吏／綜合報導

日本花滑王子羽生結弦8月宣布閃婚，但新婚對象始終未曝光。沒想到，羽生結弦17日晚間透過個人社群平台，無預警宣布離婚，並關閉留言功能，結束3個半月的婚姻。以下為羽生結弦聲明全文：

致支援我的各位

非常感謝您一直熱情的話語、接待和聲援。

雖然是私事，但我有件事想告訴大家。

我和一般民眾結婚了。

懷著真心尊敬彼此、珍惜彼此的覺悟結婚了。

為了守護各自，一邊想著各種事情一邊一起克服和度過了。

在那樣的生活中，對方為了保護我，支援我，即使一步也不能走出家門的情況。

現在，在各種媒體上，對普通人（對方）、其親戚和相關人員，以及我的親戚、相關人員，也有誹謗中傷的行為，未經許可的採訪和報導。 在生活空間裡，也會被可疑的汽車或人物做什麼，或者突然被搭訕。

我們一邊一起苦惱，一邊努力從這些事情中設法保護對方。

但是，因為我還不夠成熟，所以按照現狀繼續保護對方和我自己是非常困難和難以忍受的。

這種狀況可能會持續下去，即使暫時改善，也可能會變成這種情況，在思考今後的未來時，希望對方幸福，希望對方沒有限制地幸福嗎？ 做出了離婚的決定。

今後，請不要對作為一般民眾的對方、其親戚和相關人員，以及我的親戚、相關人員進行誹謗中體、未經許可的採訪、報道等騷擾行為。

衷心拜託了。

向前走。

今後也請多多關照。

羽生結弦

▲羽生結弦聲明全文。（圖／翻攝自羽生結弦推特）

據了解，羽生結弦8月4日宣布閃婚，事後被日媒曝光對象是36歲的前日本代表小提琴手之一、比羽生年長8歲的知名美女小提琴家末延麻裕子。

末延麻裕子是日本知名小提琴家之一，不只有才華還有外表，集結了成為明星的要素，據指她與羽生結弦是在2019年的一場大型花滑表演秀上開始變得親密。