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快訊／47歲台男慘死曼谷　2外籍兇嫌落網「臉書接到任務」

▲▼台商朱長生。（圖／翻攝《台灣行勝於言實踐研究院》臉書官網）

▲47歲台灣籍男子朱長生在泰國曼谷遭人殺害。（圖／翻攝《台灣行勝於言實踐研究院》臉書官網）

記者趙蔡州／綜合報導

47歲台灣籍男子朱長生16日被發現陳屍在泰國曼谷的旅館內，泰國警方追查後，迅速鎖定3名男子嫌疑重大，並於17日逮捕其中2名喀麥隆、緬甸籍嫌犯。緬甸籍嫌犯供稱，他是在臉書貼文接到「搶劫任務」，發文者告訴他「朱長生很有錢」，要他與其他人合作搶劫，但否認殺人。

泰國警方16日上午接到曼谷邦納區（Bangna）某旅館人員通報，朱長生在房間內離奇死亡，員警進入房間後立刻發現朱長生的遺體，遺體面部朝下趴在床邊地板，頭部遭透明的塑膠布捆綁，鼻子與頸部也遭膠帶纏繞，雙手雙腳也遭繩子死死綁住，顯然生前一度遭人虐待。

泰國警方初步調查，朱長生14日入境泰國並於同日獨自辦理入住旅館，房間內有明顯打鬥及洗劫的跡象，許多地方及保險箱亦找到血跡，且旅館人員聲稱朱長生曾經在使用筆電，然而房間內卻找不到朱長生的手機及筆電，追查後鎖定3名男子嫌疑重大，目前已逮捕其中2人，剩1名嫌犯在逃。

其中一名緬甸籍嫌犯供稱，他當時在找工作，看到臉書有人貼文徵求「對跟蹤有興趣的人」，於是跟發文者相約見面，發現對方是一名泰國女子，對方說朱長生非常有錢，要他跟喀麥隆籍嫌犯與另一名白人男子合作搶劫，但他強調只有拿皮帶綁住朱男手腳，用塑膠布蒙住他嘴，離開前朱男還活著，他們沒有殺人。

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