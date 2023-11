快訊／47歲台男慘死曼谷　2外籍兇嫌落網「臉書接到任務」

▲47歲台灣籍男子朱長生在泰國曼谷遭人殺害。(圖/翻攝《台灣行勝於言實踐研究院》臉書官網)

記者趙蔡州/綜合報導

47歲台灣籍男子朱長生16日被發現陳屍在泰國曼谷的旅館內,泰國警方追查後,迅速鎖定3名男子嫌疑重大,並於17日逮捕其中2名喀麥隆、緬甸籍嫌犯。緬甸籍嫌犯供稱,他是在臉書貼文接到「搶劫任務」,發文者告訴他「朱長生很有錢」,要他與其他人合作搶劫,但否認殺人。

泰國警方16日上午接到曼谷邦納區(Bangna)某旅館人員通報,朱長生在房間內離奇死亡,員警進入房間後立刻發現朱長生的遺體,遺體面部朝下趴在床邊地板,頭部遭透明的塑膠布捆綁,鼻子與頸部也遭膠帶纏繞,雙手雙腳也遭繩子死死綁住,顯然生前一度遭人虐待。

泰國警方初步調查,朱長生14日入境泰國並於同日獨自辦理入住旅館,房間內有明顯打鬥及洗劫的跡象,許多地方及保險箱亦找到血跡,且旅館人員聲稱朱長生曾經在使用筆電,然而房間內卻找不到朱長生的手機及筆電,追查後鎖定3名男子嫌疑重大,目前已逮捕其中2人,剩1名嫌犯在逃。

其中一名緬甸籍嫌犯供稱,他當時在找工作,看到臉書有人貼文徵求「對跟蹤有興趣的人」,於是跟發文者相約見面,發現對方是一名泰國女子,對方說朱長生非常有錢,要他跟喀麥隆籍嫌犯與另一名白人男子合作搶劫,但他強調只有拿皮帶綁住朱男手腳,用塑膠布蒙住他嘴,離開前朱男還活著,他們沒有殺人。

