2男虐殺朱長生落網！驚吐「1神秘女說他很有錢」　警公布第3人畫面

▲台灣籍男子朱長生慘死泰國旅館。（圖／翻攝自Facebook／台灣行勝於言實踐研究院）

記者閔文昱／綜合報導

47歲台灣籍男子朱長生16日被發現陳屍在泰國曼谷的旅館內，且全身都被膠帶、塑膠布綑綁。泰國警方事後逮捕2名男性嫌疑犯，其中一名嫌犯向警方供稱，因聽信一名泰國女子說法，稱朱男很有錢，才會與另外2名同夥行兇。對此，泰國警方目前正追查該名女子與第3名嫌犯下落。

泰國警方16日上午接到曼谷邦納區（Bangna）某旅館人員通報，指稱有一名中年旅客在房間內離奇死亡，死亡時幾乎全身都被膠帶、塑膠布綑綁，房間內也有遭洗劫的跡象。泰國媒體曝光死者資訊，死者的姓名為朱長生，是台灣行勝於言實踐研究院長，去年才因遭人爆料「假公益真吸金」躍上媒體版面，不料如今在泰國離奇身亡。

Police have arrested two men from Cameroon and Myanmar on suspicion of murdering a Taiwanese man at a hotel in Bang Na district, Bangkok. A Thai woman is suspected to be the mastermind behind the crime. https://t.co/twJgQ7SxH0 pic.twitter.com/xwPcGX1ao8 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) November 17, 2023

泰國警方初步調查，朱長生是在14日入境泰國並於同日獨自辦理入住旅館，房間內有明顯打鬥及洗劫的跡象，許多地方及保險箱上也有發現血跡，旅館人員聲稱死者生前曾使用筆電，但房間內完全找不到手機及筆電。隨後泰國警方在今（17日）表示，逮捕了2名外國籍犯嫌，並已帶回邦納警察局（Bang Na Police Station）訊問。

根據泰國公共電視報導，泰國警方調查小組指揮官塔拉德（Teeradet Thammasuthee）指出，落網2人分別為40歲的喀麥隆男子與21歲的緬甸籍男子，其中緬甸籍嫌犯供稱，在臉書找工作時看到有篇貼文徵求「對間諜跟蹤有興趣的人」，於是與一名泰國女子相約碰面。

▲泰國警方公布第3名嫌犯照片。（圖／翻攝自泰國公共電視）

緬甸嫌犯表示，對方聲稱「朱男很有錢」，因此要他與喀麥隆籍嫌犯、另一名歐洲白人男子一同跟蹤朱男並搶奪他的財產，最終3人在16日凌晨1時到朱男下榻的旅館犯案，但房間內並未尋獲現金，才會只帶走朱男的筆電和手機。緬甸嫌犯還聲稱，作案時是他和歐洲白人男子對朱男施暴，喀麥隆嫌犯則在門口把風，但3人離去時朱男並未死亡。

對於此說法，喀麥隆嫌犯則是全盤否認，並強調自己只是個外語教師，未參與犯罪。目前泰國警方正全力追查緬甸嫌犯所供稱的「神秘女」以及另名在逃嫌犯，同時也公布該名嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。