2男虐殺朱長生落網！驚吐「1神秘女說他很有錢」　警公布第3人畫面

記者閔文昱/綜合報導

47歲台灣籍男子朱長生16日被發現陳屍在泰國曼谷的旅館內,且全身都被膠帶、塑膠布綑綁。泰國警方事後逮捕2名男性嫌疑犯,其中一名嫌犯向警方供稱,因聽信一名泰國女子說法,稱朱男很有錢,才會與另外2名同夥行兇。對此,泰國警方目前正追查該名女子與第3名嫌犯下落。

泰國警方16日上午接到曼谷邦納區(Bangna)某旅館人員通報,指稱有一名中年旅客在房間內離奇死亡,死亡時幾乎全身都被膠帶、塑膠布綑綁,房間內也有遭洗劫的跡象。泰國媒體曝光死者資訊,死者的姓名為朱長生,是台灣行勝於言實踐研究院長,去年才因遭人爆料「假公益真吸金」躍上媒體版面,不料如今在泰國離奇身亡。

