以軍轟到約旦河西岸！包圍突襲醫院　逼醫護「舉雙手撤離」受審

▲以軍17日清晨突襲約旦河西岸的醫院,要求醫護人員與病患高舉雙手離開醫院,接受調查。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍(IDF)17日清晨突然包圍了約旦河西岸的一所醫院,而網上流出的影片也可見,軍方要求院內所有醫護人員與患者「高舉雙手」離開急診室,並對他們進行了審問。

The Israeli army occupied the Ibn Sina hospital in Jenin. Doctors working in the hospital are being held with their hands up like criminals.

Shameful. pic.twitter.com/5cvipKTKMn