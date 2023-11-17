12歲男童爬入電流變壓站撿足球　不慎觸電「灼傷面積達48%」

▲這名12歲男童爬入電流變壓站撿足球時不慎觸電，導致全身被灼傷。（圖／翻攝自八度空間華語新聞）

圖文／CTWANT

馬來西亞檳城發生一起12歲男童不慎觸電，導致全身被灼傷的意外！據了解，男童全身灼傷面積達48%，目前仍在檳城中央醫院加護病房接受治療，所幸暫時沒有生命危險。

▲這間變壓站位與足球場僅一座籬笆之隔。（圖／翻攝自光明網）

根據《星洲網》等當地媒體報導，這名12歲男童爬入電流變壓站撿足球時不慎觸電，導致全身被灼傷。這起事件發生於16日，地點在檳城在峇六拜的斯裡巴由（Sri Bayu）花園，這名受傷男童莫哈末達維斯在事發後已送院治療。

根據附近的目擊者透露，當時男童在越過足球場籬笆後，用水桶墊高本身高度，再通過變壓站氣窗爬入裡面撿球。目擊者稱，每天下午，附近孩童都會聚集在球場踢足球，而當時該個足球通過氣窗被踢入變壓站內，該名男童就爬過籬笆去撿球。

▲男童全身灼傷面積達48%，仍在檳城中央醫院加護病房接受治療。（圖／翻攝自光明網）

根據西南縣警區主任卡瑪魯表示，該名男童在進入變壓站撿球時，不幸發生觸電意外，警消接獲報案後趕赴現場救援，在16日下午5時43分結束行動。他說，根據初步調查，該男童是爬進該變壓站內撿足球，但不知何故觸電。

據悉，這名12歲男童全身被灼傷面積達48%，目前仍在檳城中央醫院加護病房接受治療，經過治療後男童的傷勢暫時穩定，沒生命危險。另外這間變壓站位與足球場僅一座籬笆之隔，根據消防局的報告顯示，男童相信是不小心碰到變壓器而觸電，導致全身被灼傷。

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