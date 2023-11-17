　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲男童爬入電流變壓站撿足球　不慎觸電「灼傷面積達48%」

12歲男童爬入電流變壓站撿足球　他不慎觸電「灼傷面積達48%」

▲這名12歲男童爬入電流變壓站撿足球時不慎觸電，導致全身被灼傷。（圖／翻攝自八度空間華語新聞）

圖文／CTWANT

馬來西亞檳城發生一起12歲男童不慎觸電，導致全身被灼傷的意外！據了解，男童全身灼傷面積達48%，目前仍在檳城中央醫院加護病房接受治療，所幸暫時沒有生命危險。

12歲男童爬入電流變壓站撿足球　他不慎觸電「灼傷面積達48%」

▲這間變壓站位與足球場僅一座籬笆之隔。（圖／翻攝自光明網）

根據《星洲網》等當地媒體報導，這名12歲男童爬入電流變壓站撿足球時不慎觸電，導致全身被灼傷。這起事件發生於16日，地點在檳城在峇六拜的斯裡巴由（Sri Bayu）花園，這名受傷男童莫哈末達維斯在事發後已送院治療。

根據附近的目擊者透露，當時男童在越過足球場籬笆後，用水桶墊高本身高度，再通過變壓站氣窗爬入裡面撿球。目擊者稱，每天下午，附近孩童都會聚集在球場踢足球，而當時該個足球通過氣窗被踢入變壓站內，該名男童就爬過籬笆去撿球。

12歲男童爬入電流變壓站撿足球　他不慎觸電「灼傷面積達48%」

▲男童全身灼傷面積達48%，仍在檳城中央醫院加護病房接受治療。（圖／翻攝自光明網）

根據西南縣警區主任卡瑪魯表示，該名男童在進入變壓站撿球時，不幸發生觸電意外，警消接獲報案後趕赴現場救援，在16日下午5時43分結束行動。他說，根據初步調查，該男童是爬進該變壓站內撿足球，但不知何故觸電。

據悉，這名12歲男童全身被灼傷面積達48%，目前仍在檳城中央醫院加護病房接受治療，經過治療後男童的傷勢暫時穩定，沒生命危險。另外這間變壓站位與足球場僅一座籬笆之隔，根據消防局的報告顯示，男童相信是不小心碰到變壓器而觸電，導致全身被灼傷。

延伸閱讀
第一次租房遇上房客0電費　他求問狀況「確定還活著？」
她喊「我還年輕」拒被讓座　20歲男妙回這句話被讚爆：帥哥細心
8歲男童上學突走失！家長心急報警找人　「真相」讓大家哭笑不得

ET快訊
「4種人」千萬不能餓肚子！　營養師：後果不堪設想
藍白合3專家會議挑燈夜戰！　莊伯仲：今天來促成不是拚輸贏
6台籍詐騙犯移交大陸！台網罕見齊喊「感謝祖國」：以火化取代教
快改掉！台灣人最愛「10組爛密碼」　當心1秒被駭
快訊／邱大宗被爆「早知球員打假球」！3點聲明回應
Rain、金泰希「一家4口同框畫面」首曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍轟到約旦河西岸！包圍突襲醫院　逼醫護「舉雙手撤離」受審

韓8旬翁按門鈴「性侵8旬女鄰居」！　她一開門遭推進臥室逞慾

12歲男童爬入電流變壓站撿足球　不慎觸電「灼傷面積達48%」

BBC：開戰後「近2萬名男性」逃出烏克蘭　不願被徵召入伍

謎片是真的！女老師欲求不滿　上傳情色片一整年讓網路鄉民興奮

習近平未安撫「在中國經商疑慮」　美商界領袖失望驚訝

女開生日派對　多男到場慶祝「狂開200多槍」現場滿地彈殼

耶魯報告披露　烏克蘭逾2400兒童被送白俄羅斯「再教育」

一蘭認了！泰國套餐用的是「盒裝泡麵」　消費者被糊弄爆氣

拜登講電話IPEF峰會遲到超過1小時　14國領袖代表乾等

租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

調皮黑熊寶路邊忘我玩氣球　媽見崽沒跟上調頭：快走啦

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

網紅呼麻..薔薔：不會落井下石　反毒大使開示「出國再享樂」

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

柯文哲稱「若當副手會監督侯」　侯友宜：總統一定受全民監督

騎重機穿過雪山＋彭山隧道　2美籍機師看導航誤闖遭罰！

中華隊最強應援！　短今、秀秀子10女孩賣力彩排

以軍轟到約旦河西岸！包圍突襲醫院　逼醫護「舉雙手撤離」受審

韓8旬翁按門鈴「性侵8旬女鄰居」！　她一開門遭推進臥室逞慾

12歲男童爬入電流變壓站撿足球　不慎觸電「灼傷面積達48%」

BBC：開戰後「近2萬名男性」逃出烏克蘭　不願被徵召入伍

謎片是真的！女老師欲求不滿　上傳情色片一整年讓網路鄉民興奮

習近平未安撫「在中國經商疑慮」　美商界領袖失望驚訝

女開生日派對　多男到場慶祝「狂開200多槍」現場滿地彈殼

耶魯報告披露　烏克蘭逾2400兒童被送白俄羅斯「再教育」

一蘭認了！泰國套餐用的是「盒裝泡麵」　消費者被糊弄爆氣

拜登講電話IPEF峰會遲到超過1小時　14國領袖代表乾等

日本2比1險勝韓國　連兩屆闖亞冠賽冠軍戰

詐騙假冒吃到飽餐廳　饗賓集團：不會以電話、簡訊通知

作業員連上23天班「午休猝死」！公司喊：不是工作時間不算工傷

統一羅智先：家樂福跟OPEN POINT盡快整合　統一超明年達7111店

賈靜雯脫剩內褲拍特寫！自豪「平時有在保養」　狂接小S深夜電話

世新日文研討會聚焦傳承與創新　拓展文化研究多元視野

羅伯派汀森自爆把橡皮艇當床6個月！　釀背部問題：我很喜歡它

情勒女「出招挽留」男友！失敗怒告性侵、偷拍私密片　下場慘了

日本舞蹈團avantgardey現身台北熱舞！網暴動尖叫：歡迎來台灣

大雪山稍來山步道現熊蹤　遇山友返頭看一眼後跑進森林

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

一蘭爆用泡麵糊弄消費者！餐廳公開致歉

台男慘死曼谷旅館「身分曝光」

副駕女友「瘋狂吞吐」！他開車爽到閉眼畫面曝

曼谷驚傳47歲台男慘死旅館

監獄SOD成真！　男女獄警開10人雜交趴

緬甸豬仔龍頭「明氏家族」全被抓　頭目悽慘死狀曝

拜登又稱習獨裁者　布林肯「秒臉綠」畫面曝

妻去世前還冷戰　他放不下「尊嚴」後悔了

以軍公開畫面！在希法找到地道和人質遺體

撐竿跳女神辣翻　蜜臀吸30萬粉：宇宙最頂

人父得知孩子是男生秒落淚　親吐兒時創傷

女老師欲求不滿　上傳情色片讓鄉民興奮

菲律賓南部外海發生規模7.2地震

把正妹扒光遊街　哈瑪斯已被擊殺

更多熱門

相關新聞

生日派對狂開200多槍　現場滿地彈殼

生日派對狂開200多槍　現場滿地彈殼

柬埔寨實居省一名28歲女子的生日派對驚動警方，因為當時多名到場的男子使用多款機關槍與手槍，狂開200多槍慶祝。目前案發地點已被暫時封閉，4名男子16日向警方自首，還有其他涉案人員在逃。

一蘭爆用泡麵糊弄消費者！餐廳公開致歉

一蘭爆用泡麵糊弄消費者！餐廳公開致歉

男友生日趴偷看其他妹仔！她怒砍人

男友生日趴偷看其他妹仔！她怒砍人

夫家要求百萬嫁妝　25歲準新娘輕生亡

夫家要求百萬嫁妝　25歲準新娘輕生亡

菲律賓南部外海發生規模7.2地震

菲律賓南部外海發生規模7.2地震

關鍵字：

觸電足球檳城馬來西亞東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鏡新聞民調／柯侯46.6%、侯柯46.5%差距僅0.1百分點　都在誤差範圍

快訊／唐禹哲認了「11年前未婚生子」！

桃園女師性侵男童　她認出「是我班導」放學要抱抱

桃園「性侵男童產子」女師照片被搜出！　判決書緊急改暱稱

驚世女師性侵男童產子！網起底恐怖貼文憂受害不只1人

乾冷氣團變天　最寒2夜恐探10°C↓

即／裕隆前總教練被傳喚！被問「是否知情打假球」認了

三上悠亞認了「國二獻初夜」野戰地點超猛

女老師性侵小六男童9次懷孕生子　重判17年半

女陸生愛上台灣！披白紗台大找老公

林靖凱滿貫砲　中華6比0澳洲奪亞冠首勝

25歲AV女優將引退！發文吐心聲：想變回普通女孩

2024年「4星座」谷底大翻身！　財運逆襲賺翻了

「性侵小六男童產子」　桃園女老師起底

北港媽祖廟吃快炒　花900多塊「全餿的」氣炸

更多

最夯影音

更多
租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的

租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的
三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

調皮黑熊寶路邊忘我玩氣球　媽見崽沒跟上調頭：快走啦

調皮黑熊寶路邊忘我玩氣球　媽見崽沒跟上調頭：快走啦

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面