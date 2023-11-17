韓8旬翁按門鈴「性侵8旬女鄰居」！　她一開門遭推進臥室逞慾

▲ 老翁強行闖入鄰居家中性侵。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓6月發生一起離譜事件，一名80多歲老翁找上一名80多歲女性鄰居家中，對方一開門便闖進屋內加以性侵，儘管家屬當場目睹報警，卻因老翁年事已高等因素輕鬆獲釋返家，反而令受害者不敢跨出家門一步，16日案情曝光後引發外界對警方處理方式的質疑聲浪。

綜合《中央日報》等韓媒，本案發生於今年6月2日，犯案的80多歲老翁住在忠清南道論山市一棟公寓，當天下午約4時找上同一棟公寓一名80多歲老婦家按門鈴，未料老婦一開門後，老翁便強行進入屋內，一路將她推到臥室加以性侵。

當時老婦的兒子正好目睹案發現場，制伏老翁後將他交給到場員警，但警方未將老翁依現行犯逮捕，而是以老翁年事已高且無逃亡之虞為由，簡單調查後就將他釋放。

儘管全案依性侵致傷罪嫌移交檢方，受害的老婦卻仍感到不安。警方僅口頭警告老翁「不要接近老婦」，實際上沒有採取其他處置，令她痛苦表示，「他還是在社區裡走來走去」，讓她根本不敢步出家門，精神上承受龐大傷害。家屬也痛訴，「加害者心安理得地晃來晃去，反而像是母親在受處罰，太委屈了。」

警方對此則強調，因考慮到加害者年紀等因素，且沒有逃跑及湮滅證據等疑慮，一切皆按程序處理，也已向受害者及家屬說明清楚。