習近平未安撫「在中國經商疑慮」　美商界領袖失望驚訝

▲習近平出席美國商界聯合歡迎宴會，並且發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中國國家主席習近平展開6年來首趟訪美之旅，在舊金山與美國總統拜登會談，出席亞太經濟合作會議（APEC），並與美國商界領袖共進晚餐。但《華爾街日報》指出，隨著外國資本逃離中國，他卻沒有付出太多努力，以贏回美國企業與投資者，引發驚訝與失望，甚至被認為錯失大好機會。

《華爾街日報》寫道，在中國，西方管理顧問、審計公司與其他企業遭到突襲、調查與拘留。新間諜法與數據安全法律也威脅把常規商業活動定為刑事犯罪。

但在15日晚宴上，習近平僅試圖爭取美國商界協助，以緩解兩國緊張關係，並強調雙邊合作空間，卻未提及任何貿易與投資，遑論安撫在中國面臨日益嚴峻經商環境的美國企業，讓部分出席企業高層感到驚訝與失望，甚至形容這是錯失良機。

▲15日稍早的拜習會上，美中領袖在恢復軍事溝通、共同打擊毒品方面取得成果。（圖／路透）



美國基金管理公司「銘基亞洲基金」（Matthews Asia）投資策略師羅斯曼（Andy Rothman）說，習近平沒有把握機會向美國商界說明，外界對於中國經商環境的擔憂，或者分享他的國內經濟政策在未來幾個季度可能如何演變，「我也感到失望。」

另一名美國企業執行長說，「他沒有暗示要對企業讓步，甚至沒表現出對於更多中國經濟投資的興趣。這次演說充其量只是宣傳。」

不過，儘管習近平的演說非常籠統，卻也獲得肯定。華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）戰略競爭研究所主席、投資家瓦赫巴（Sadek Wahba）說，「他原本可以發表一個更激進且具有國族主義色彩的演說，為中國辯護。或許這是一種虛假的安撫，但在我看來，這是正向的。」

根據《華爾街日報》對中國數據的分析，截至今年9月底，外國企業連續6個季度從中國撤走利潤，總金額逾1600億美元（約新台幣5兆元）。對此，華府官員表示，將試圖透過2國政府新成立的工作小組，促使北京減緩對於美國企業的施壓。

不過，中國股市疲軟，似乎也表明市場對這場峰會的失望。香港恆生指數下跌將近1.4%，上海證券綜合指數下跌0.71%。

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