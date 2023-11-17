男友生日趴「偷看其他妹仔」　醋女持刀捅愛人！他滿身血倒路邊

▲一名好心男子扶著中刀男子。（圖／AMARINTV）



記者王佩翊／綜合報導

泰國春武里府一名柬埔寨男子為了慶祝女友的生日，特地準備蛋糕並邀請友人來參加生日派對，怎知女友疑似因為他在派對上偷瞄其他女子，因此心生嫉妒，從廚房拿出一把菜刀當場捅向他的胸口及其他部位。男子隨即逃出家門倒在大馬路上，直到被路人發現後才獲救。

根據《星州網》引述《芭達雅每日新聞》報導，泰國警方16日凌晨2時30分左右接獲通報稱，在春武里府的一處民宅前，有男子遭砍倒地。警方與急救人員到場後，立即對男子實施急救，並將其轉送醫院持續搶救。

警方同時也在男子倒地的現場發現一把20公分長的菜刀，初步判定就是犯案凶器。34歲的受害男子威並非泰國人，而是柬埔寨籍。威被路人發現時，滿身是血倒在路邊，胸口與左手腕皆有被刺傷的痕跡。

25歲目擊證人索拉接受警方調查時表示，威是因為與柬埔寨女友發生爭執才會被砍。根據調查，威為了慶祝同為柬埔寨籍的女友生日，因此特地買了蛋糕在家裡舉辦生日派對，並要求友人出席。

證人聲稱，威的女友認為他在派對上不斷偷瞄另一名女子，因此大表不滿，兩人也為此發生爭執，甚至大打出手。怎知在爭執打鬥過程中，女方突然拿出20公分長菜刀攻擊威，威的胸口與左手多處受傷，隨即逃出家門求助，但不久後便倒地，路人見狀才立即報警。

威目前仍在醫院接受治療，而警方進入兩人位在春武里府的住家後，在屋內發現打鬥痕跡，生日蛋糕更是掉在地上。

根據《第7頻道》報導，威清醒後卻向警方聲稱，自己是自殘，因為對不起女友，所以才會自己拿起一把刀往胸部刺去，女友曾試圖搶走菜刀，他的左手腕才會被刀刺傷。隨後他自行離開，但是過程中體力不支，才會倒在路邊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995