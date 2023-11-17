快訊／菲律賓南部外海發生規模7.2地震　民答那峨島多地有感

▲菲律賓南部發生規模7.2地震。（圖／翻攝USGS）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓南部外海17日當地下午4時14分發生規模7.2地震，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，預計會有餘震並造成損害。依據拉普勒新聞網最新消息，民答那峨島（Mindanao）多地有感。

菲律賓火山暨地震研究所稍早公布地震數據，這起地震震央在西達沃省（Davao Occidental）的Sarangani，震源深度只有10公里。路透引述太平洋海嘯警報中心的說法指出，這起地震預計不會發生海嘯；澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）指出，這起地震不會引發對澳洲的海嘯威脅。

另據美國地質調查局數據，這起地震規模起初測得7.2，但現已下修至規模6.7，震源深度78公里，震央位在布里亞斯（Burias）西南西方向26公里處。