快訊／菲律賓南部外海發生規模7.2地震　民答那峨島多地有感

▲菲律賓南部發生規模7.2地震。(圖/翻攝USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓南部外海17日當地下午4時14分發生規模7.2地震,菲律賓火山暨地震研究所(Phivolcs)表示,預計會有餘震並造成損害。依據拉普勒新聞網最新消息,民答那峨島(Mindanao)多地有感。

菲律賓火山暨地震研究所稍早公布地震數據,這起地震震央在西達沃省(Davao Occidental)的Sarangani,震源深度只有10公里。路透引述太平洋海嘯警報中心的說法指出,這起地震預計不會發生海嘯;澳洲氣象局(Bureau of Meteorology)指出,這起地震不會引發對澳洲的海嘯威脅。

另據美國地質調查局數據,這起地震規模起初測得7.2,但現已下修至規模6.7,震源深度78公里,震央位在布里亞斯(Burias)西南西方向26公里處。

BREAKING: A magnitude 7.2 earthquake hit Sarangani, Davao Occidental, at 4:14 pm Friday, November 17, according to Phivolcs. The earthquake was felt in various parts of Mindanao. #EarthquakePH https://t.co/jH4mzsx4jU pic.twitter.com/NrfT1AcDD9