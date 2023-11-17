慎入！緬甸豬仔龍頭「明氏家族」被一鍋端　頭目悽慘死狀曝

▲緬甸豬仔詐騙龍頭「明氏家族」全被抓。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

緬甸北部果敢自治區政府日前進行一場「大掃蕩」，宣示掃蕩電信網路詐騙集團。近日，控制緬甸豬仔詐騙的重要集團之一「明氏家族」全被果敢政府大清掃，明氏家族的3名成員也遭到逮捕並移交中國公安，而明家頭目「明學昌」被發現時已是一具遺體，下場悽慘。

據《鳳凰衛視》報導，緬北果敢自治政府日前進行大掃蕩，宣稱是要打擊詐騙集團，中國公安也配合果敢政府行動，並對「明氏家族」的重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等人進行公開通緝。本月16日，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交中國公安，不過明學昌被發現時，已經死亡。

▲明學昌被發現時已是一具死屍，驗屍官直接在車內驗屍。（翻自微博）

報導指出，16日當天接獲緬甸駐昆明總領館通報，表示發現已經死亡的明學昌，並稱經調查後發現，明學昌在逃亡期間「畏罪自殺」，另外也傳出明學昌的遺體在中緬邊境地帶被發現。中國警方表示，將徹查這個犯罪集團全部違法犯罪事實，依法嚴懲，並強調將繼續對緬北電信網路詐騙犯罪集團緊盯不放，加大對緬北詐騙集團重要頭目的緝捕力度。

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