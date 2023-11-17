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耶魯報告披露　烏克蘭逾2400兒童被送白俄羅斯「再教育」

▲▼ 烏克蘭南部馬力波（Mariupol）是戰火最猛烈的城市之一，兒童分食麵包，攝於2022年9月。（圖／CFP）

▲ 砲火猛烈的烏南馬力波，孩童在街頭分食麵包，攝於去年9月。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國耶魯大學16日發布報告披露，俄烏開戰以來，俄羅斯和白俄羅斯政府聯手將逾2400名未成年的烏克蘭兒童及青少年強制送往白俄各地，接受軍事訓練與再教育。

根據《商業內幕》，耶魯大學公共衛生學院「人道主義研究實驗室」（HRL）主要根據開源研究與高解析度衛星圖像，研究烏克蘭數千名兒童被轉境的情況，發現俄國與白俄政府聯手策畫這些行動。

報告指出，自俄烏戰爭去年2月開打以來，烏克蘭至少2442名兒童及青少年被帶往白俄羅斯，年齡介於6至17歲之間。俄國與白俄協調將他們從家中轉移至白俄，大多經俄國中轉，在白俄展開新生活。

這些兒童被分送往白俄境內13個設施，其中包括8個為「白俄政權政治利益」服務的再教育計劃，部分包含軍事訓練。

至少9組兒童接受再教育計劃，6組被迫接受某種形式的軍事訓練。至少2組被送往白俄內衛部隊（Internal Troops of Belarus）基地，而這支準軍事執法部隊近年在暴力鎮壓民主抗議活動中發揮重要作用。報告指出，白俄軍隊對烏克蘭兒童實施的軍事訓練包括操作槍枝、穿防彈衣，觀看閱兵式、演說和戰鬥演示。

據報有數十名兒童接受性質不明的治療，白俄政府稱之為「康復」或「改造」（rehabilitation）。一家醫院通報指出，這些孩童被迫參加運動療法課程及集體心理矯正、按摩、鹽療（halotherapy）、水療與電療。今年10月就有37名烏克蘭兒童，抵達白俄後經過不明的「醫療評估」，期間也接受再教育。

被遣送的烏克蘭兒童總數不詳，但據CNN今年7月報導，烏克蘭官方數據顯示，有近2萬名兒童被轉移出境或被迫流離失所。

俄國總統辦公室兒童權利專員貝洛娃（Maria Lvova-Belova）曾稱，今年夏天有逾70萬名烏克蘭兒童被從烏克蘭帶往俄國，多數與父母或親戚同行。

國際人道主義法禁止強行轉移或驅逐受保護對象，國際刑事法院3月向俄國總統普丁及貝洛娃發出逮捕令，指控他們在俄烏開戰後非法將烏克蘭兒童帶往俄羅斯。

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