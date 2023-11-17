夫家要求百萬嫁妝　25歲準新娘付不起「婚前2個月輕生亡」

▲辛蒂亞再過2個月就要結婚，卻被發現在飯店輕生。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

印尼西蘇門答臘省（Sumatera Barat）發生憾事，25歲的辛蒂亞（Shintia Indah Permatasari）預計明年1月與未婚夫結婚，男方家庭卻要求高達5億印尼盾（約新台幣103萬元）的嫁妝，她被龐大經濟壓力逼得喘不過氣，13日自殺身亡。

辛蒂亞下榻巴東市（Padang）一間飯店，卻遲遲沒有退房，才被工作人員發現陳屍衣櫃裡。警方引述驗屍報告指出，遺體沒有外傷，房間也未尋獲可疑跡象，因此研判死因為自殺。飯店員工也表示，這位客人入住時，沒有表現出任何異狀。

Kilat News與《星洲日報》報導，辛蒂亞與未婚夫都來自帕里亞曼縣（Padang Pariaman），根據當地布吉人（Orang Bugis）結婚習俗，女方必須準備一定金額的禮金，以示對夫家的尊重，以及對婚姻的承諾。

知情人士透露，辛蒂亞為了籌備婚禮面臨龐大壓力，尤其男方要求的5億印尼盾，更是壓垮駱駝的最後一根稻草。她生前已經拍完婚紗照，要送給賓客的小禮物也已經準備好，卻在婚禮前2個月離開人世。

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