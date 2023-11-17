日本福島核廠「輻射廢液」噴濺5作業員　東電公布事故原因

▲圖為福島第一核電廠。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

營運日本福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）10月證實，5名作業員在清洗處理污染水的淨化裝置時因軟管脫落，被含輻射性物質的廢液濺到，其中2人送醫。對此，東電16日接到承包作業的東芝能源系統公司的報告指出，事故原因為計劃外的閥門操作導致管道內壓急速變化，才導致軟管脫落。

日媒共同社報導，操作閥門是因為清洗作業沒在一天內完成，持續兩天，儘管工作人員已設想到清洗所產生的氣體與廢液急速流動可能導致軟管脫落，因此使用繩子綁住鐵管，但由於綑綁位置不妥，軟管處於容易脫落的狀態。

東電表示，今後將使用螺栓把軟管和儲罐連接在一起，並使用臨時隔間罩住作業區域，防止飛散時污染擴大。

這5名作業員當日均有穿上防護衣及防毒面具，但在軟管脫落之後，有約100毫升的廢液噴出，5人都被濺到，其中4人皮膚沾到廢液，最終有2人因輻射量未下降至一定標準以下，被送往福島縣立醫科大學接受治療。

這兩人是20多歲及40多歲的男性作業人員，因當時兩人都認為不存在含放射性物質液體飛散的可能性，所以未穿上防範身體污染的雨衣，且當時確保安全的作業班長並不在現場。東芝方面則表示，儘管知道這並不符合東電現場管理規則，但還是進行作業。