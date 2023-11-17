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叫麥當勞外送收到「隔夜漢堡」放了7小時！　英男吃完病3天氣炸

▲▼ 麥當勞 。（示意圖／CFP）

▲ 路易斯質疑，已完成7小時的餐點怎麼會送到客人手中。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一對情侶在外送平台點麥當勞當宵夜，吃完後才發現剛剛竟吞下「隔夜漢堡」，距離製作時間已經過整整7小時，令他們事後連續3天身體不適，向餐廳反映卻頻頻被掛電話，後來也只收到平台部分退款，令他們十分不滿。

根據《每日星報》，30歲廚師路易斯（Louis Andrews）和未婚妻羅倫（Lauren Vinnicombe）住在英格蘭德文郡雅息特（Exeter），有天凌晨透過外送平台Deliveroo花36.79英鎊（約新台幣1450元）點麥當勞當宵夜，未料吃完起司漢堡和雞塊才注意到，包裝上寫著這份餐點是前一天下午4點50分準備的。

此外，包裝還顯示這份餐點是透過另一個外送平台Just Eat點餐，而不是Deliveroo，代表店家可能搞混。路易斯聲稱，兩人吃完餐點後的2到3天內「病得很重」，擔任服務生的羅倫被迫請了3天假，試圖向麥當勞客訴卻連連被掛電話。

路易斯說明，「我們打電話給餐廳，想了解那份餐點為什麼放了7小時都沒有被丟掉，也沒有被送到我們手中，想了解我們的訂單怎麼了，但他們不願解釋。後來他們開始變得無禮，聲稱不是他們的錯，還一直掛我們電話。」

他指控，「我真的覺得他們在用不稱職和缺乏訓練的員工毒害客人。當餐點送到時，我們把雞塊拿出來微波加熱。因為食物送來的過程太久，我們太餓了，但在吃雞塊時，我們注意到漢堡包裝上的製作時間。」

向Deliveroo反映後，平台4日回覆稱「將與合作夥伴一起進一步調查」，後來向他們提供9.2英鎊（約新台幣365元）的部分退款，理由是餐點雖令他們不滿「但依然可以食用」。

Deliveroo發言人對此回應，該公司努力確保顧客、餐廳和商店合作夥伴擁有最好的外送體驗，「食安是我們的首要任務，我們認真對待這些指控並正進行調查。」

而麥當勞政策明確規定所有餐點都是現點現做，遵循嚴格的流程，要求外送訂單必須及時交付，否則就不會提供給顧客。該公司針對這起事件則尚未回應記者置評請求。

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