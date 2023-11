哈瑪斯地道找到了！以軍公開「希法藏大量武器」畫面：有人質遺體

▲以軍聲稱他們在希法醫院找到哈瑪斯的隧道豎井,並起獲大量武器和彈藥。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列16日晚間指出,軍方在希法醫院(al-Shifa)發現哈瑪斯的隧道豎井、搭載武器的車輛、彈藥與情報技術,證實了哈瑪斯將醫院當作恐怖活動掩體的說法,但哈瑪斯駁斥相關指控是「毫無根據的謊言」。

據《衛報》報導,以色列15日以哈瑪斯在地底設立指揮部為由,派國防軍闖入希法醫院。隨後,軍方16日公開畫面,顯示軍方在希法醫院的地底,找到了一個隧道豎井與一輛裝有誘殺裝置、大量武器和彈藥的軍用車。

此外,軍方也在搜查醫院大樓後,發現武器、情報材料、軍事技術設備,以及通訊設備,其中一段在希法內部拍攝的影片更表明,軍方在醫院的磁振造影儀(MRI)後方起獲一個裝有突擊步槍、彈藥和手榴彈的袋子。

以色列國防軍發言人聲稱,他們還在希法附近尋獲哈瑪斯劫持的人質遺體,經證實該遺體屬於65歲婦女韋斯(Yehudit Weiss),而希法內部還有一台「記錄所有以色列人質資料和錄像」的電腦。

以軍指控,這些證據都表明了哈瑪斯以醫院為掩體,在希法地底進行恐怖活動,並譴責哈瑪斯一直都在隱瞞,「哈瑪斯從攻以那天開始,就一直在隱藏他們躲在基礎設施裡發動恐怖襲擊的證據」。哈瑪斯和希法的醫護人員此前多次否認以方的說法,一名在希法工作的英國醫生更直言,以軍的指控「是古怪的藉口」。