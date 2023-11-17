美專家：拜習會降低中國犯台可能性

▲美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／路透社）

中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲專家車維德（Victor Cha）今天受訪時表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平昨天在舊金山的會談，降低了中國犯台可能性。

車維德在美國國家廣播公司（NBC）電視新聞訪談節目中表示，拜習會目的在恢復美中溝通管道，對於這兩位睽違一年才見面的領導人而言，某種意義上算是有成果，但進展不大。

車維德認為，拜習來年再度會談的機率非常低，原因是台灣和美國分別將在明年1月和11月舉行大選，習近平應該兩年內不會再到美國，尋求連任的拜登也沒時間到亞洲，因此這次會談同意恢復溝通管道很重要，確保美中競爭關係不會升級成衝突。

至於如何解讀拜登在會後記者會上稱習近平為獨裁者，車維德表示，拜登被記者追問他是否仍稱習近平為獨裁者時，停頓了一下後才回答說是，再次強化他建構美中關係的方式，也就是民主國家對上獨裁國家。

車維德之後再次強調，拜登會在恢復軍事高層溝通、遏阻強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）前體（precursor）從中國流入美國，以及試圖規範人工智慧（AI）軍事用途方面都有進展，雙方都認為有價值，但一樣進展不大，僅成立工作小組，不過這些對於推動美中關係都是很重要的議題，也有助於全球發展。

車維德被問到拜習會是否降低了中國犯台可能性時給予肯定答案。車維德認為，中方希望拜登就反對台獨發表更具前瞻性的聲明，事實上他們提到拜登一年前在印尼峇里島的用詞，而不是他在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會談中的用詞。

車維德提到，美國非常明確表示反對任何一方片面改變台海現狀，拜登在美國對台灣的支持方面沒有任何讓步，但也肯定沒有給予習近平任何許可，讓他以為可以對台灣施加任何形式的影響或使用武力或經濟脅迫。

車維德最後被問到個人來年關注的焦點時回答3項，首先是在拜習同意恢復軍事高層溝通後，所有管道是否都將暢通；其次是中方同意成立工作小組處理芬太尼和AI問題有何成效；最後是中國據稱對伊朗、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）和俄羅斯都有一定影響力，因此中方在以色列和哈瑪斯戰爭或俄羅斯與烏克蘭戰爭方面是否會採取任何行動，有待觀察。