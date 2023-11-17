副駕女友「瘋狂吞吐」！他開車爽到閉眼畫面曝　當場被警攔查

▲情侶檔因涉嫌危險駕駛與分心駕駛被警方開罰。（圖／薩里郡道路安全局）

記者王佩翊／編譯

英國薩里郡一名駕駛行駛於高速公路時，竟讓坐在一旁副駕駛座的女伴幫他吞吐，而他則是一臉享受。他的危險駕駛行為隨即被警方發現，並當場攔查開罰。警方事後也將該起事件公諸於世，並警告大眾切勿分心駕駛。

根據《太陽報》報導，這名一邊車震一邊開車的男性駕駛15日上午行經薩里郡一條高速公路時，竟然讓坐在一旁的女性幫他口愛。只見男子雖雙手抓著方向盤，但卻當場投入地將眼睛閉上。

警方發現後隨即將其危險駕駛行為拍照，並在萊瑟黑德10號路口將兩人攔下盤查，除了開罰外，更嚴重喝斥兩人的危險行為。從照片中可以看到，女子趴在男子跨下，頭髮還垂下來。

男子最終因為分心駕駛而面臨扣分與罰款，幫他吞吐的女伴也同樣因為未繫安全帶被罰。

警方將照片公布於網路並嚴正警告切勿分心駕駛。警察寫道，「在車裡必須繫好安全帶，坐在位置上，不要像這名乘客一樣，將她的臉貼在駕駛的大腿上，而駕駛本人甚至還閉上眼睛。」

薩里郡警方一名女發言人指出，分心駕駛是造成交通事故的5大致命原因之一，會導致死亡或重傷。她強調，「沒有任何藉口可以分心駕駛，我們將嚴厲懲處這些人。」