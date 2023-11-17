便祕好崩潰！　美女醫傳授「神奇姿勢」坐上馬桶超順暢

▲妲莉亞傳授坐馬桶姿勢，並稱此舉能夠有效改善便祕。（圖／翻攝TikTok@sadovskaya_doctor）



記者吳美依／綜合報導

29歲腎臟科醫師妲莉亞（Daria Sadovskaya）分享一招「如廁姿勢」，能夠在便祕時協助快速排便。她拍攝影片親自示範，坐馬桶時，先把左腿跨到右大腿上，再把身體往左轉、看向正後方，彷彿在做腿部伸展，就能有效改善。

妲莉亞經常在TikTok分享健康知識，她分享示範影片時說明，這個看似怪異的姿勢是「某種自我按摩，協助糞便更快速、更容易排出」，但只能緩解輕度便祕，「你也應該增加纖維攝取、保持飲水量、規律運動、避免咖啡因與酒精。」

妲莉亞解釋，便祕不僅令人煩惱又痛苦，而且真的會對身體健康產生影響，「便祕本身就是一個問題，也會導致痔瘡、肛裂、泌尿問題，甚至增加大腸及直腸癌風險…也會導致營養缺乏、腸道功能障礙、心理問題」，甚至為癌症擴散鋪路。

許多網友在留言區感謝醫師建議，「我正在便便，這真的很有效，上帝保佑妳的靈魂」、「我現在正在馬桶上，而這招真的很管用」。也有人開玩笑說，如果自己用這個姿勢上廁所，結果忘記鎖門，被別人誤闖目睹的話，場面恐怕非常尷尬。

《美國胃腸病學雜誌》（American Journal of Gastroenterology）2003年一篇研究發現，便祕與直腸癌風險2倍以上有所關聯，而便祕被定義為每周排便少於3次。同期刊2012年另一份研究表明，慢性便祕患者罹患直腸癌的風險為一般人的1.78倍，長出良性腫瘤的風險則是一般人的2.7倍。

《臨床胃腸病學與肝病學》（Clinical Gastroenterology）2022年一份研究顯示，與便祕相關的直腸癌發病率比一般人高出10%。2011年一項伊朗研究發現，經常便祕的人，罹患焦慮及憂鬱症的風險更高。

根據《每日郵報》，一些營養學家建議每天至少攝入25至35公克纖維，而且要避免經常使用瀉藥，因為這或許在短期內有幫助，卻可能導致脫水、體內電解質失衡，如果長期使用，甚至會讓便祕情況惡化。