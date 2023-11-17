印度公股銀行出包！82億「錯誤匯入」客戶帳戶　多人戶頭被凍結

▲印度UCO銀行的部分帳戶被錯誤匯入款項，金額合計高達82億盧比。（圖／翻攝自Facebook／official.ucobank）

記者張寧倢／編譯

印度一家公股銀行16日在一份文件中表示，由於電子金融轉帳系統在10日至13日出現技術問題，有多達82億印度盧比（約新台幣31.3億元）的款項錯誤地匯入了該銀行的某些帳戶，現已透過凍結帳戶初步追回64.9億盧比（約新台幣24.7億元），約占總金額的79%，並採取必要行動收回約2成剩餘款項。

根據印度媒體NDTV報導，印度UCO銀行（UCO Bank）在向監管機構提交的文件中提到，由於「即時支付服務」（Immediate Payment Service，IMPS）的技術問題，導致其他幾家銀行的帳戶持有人進行某些交易後未實際收到資金，反而有82億盧比匯入了UCO銀行旗下帳戶。

報導稱，UCO銀行並未說明所謂的「IMPS系統技術問題」是人為失誤或是遭到駭客攻擊，而值得注意的是，IMPS平台是由印度國家支付公司（NPCI）所營運，用來提供各家銀行間不需經過干涉，可直接進行電子金融轉帳的系統。

UCO銀行在發現問題後，第一時間已凍結誤收款項的本行帳戶，並追回了64.9億盧比，目前已經採取必要行動，以追回剩餘的17.1億盧比（約新台幣6.5億元），也已經向執法部門報告相關事件。