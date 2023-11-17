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2歲男童遭綁架全是謊言！　母自導自演只為勒索孩子爸

▲桃園市蘆竹區某幼兒園遭家長爆料，3歲男童疑似遭老師凌虐毆打，市府教育局與社會局已派員介入調查。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女子宣稱兒子遭人綁架，但其實是自導自演，目的是想跟孩子的爸拿錢。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞一名母親稱，當她帶著2歲兒子走在街上時遇到兩名襲擊者，對方不但恐嚇她，還擄走她懷裡的男童。這起綁架事件的消息瞬間傳開，然而如今真相曝光，原來整起事件都是女子自導自演，全是為了向孩子父親勒索6000萬哥倫比亞披索（約新台幣47.2萬元）。

Oddity Central報導，這起事件發生在哥倫比亞巴蘭幾亞市（Barranquilla），母親宣稱有2名襲擊者騎著機車靠近母子倆，隨後孩子被對方綁架。員警到場瞭解狀況後把首要任務列為尋找孩子，過沒多久就有人通報發現符合描述的孩子在一間民宅內。

警方小組立刻進入屋內準備救人，但一進門卻發現，屋內並沒有蒙面的襲擊者，且男童由他母親的朋友照顧著。原來這一切都是男童母親自導自演，她曾要求朋友照顧孩子幾天，而她當時正企圖向孩子父親索要6000萬哥倫比亞披索（約新台幣47.2萬元）。

現階段尚不清楚男童父母在綁架事件發生當下是否在一起，也不清楚女子是否已向孩子父親要錢。當地媒體指出，這名2歲男童目前由父親照顧，女子則是被關入監獄。

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