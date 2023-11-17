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吃4顆失去意識！日本最新「類大麻軟糖」超危險　HHCH擬列入管制

▲▼吃4顆失去意識！日本最新「類大麻軟糖」超危險　HHCH擬列入管制。（圖／業者官網）

▲日本政府擬將HHCH成分列為管制藥物。（圖／業者官網）

記者王佩翊／編譯

日本11月發生超過10起因食用含有大麻衍生成分HHCH的軟糖而身體不適送院治療的案例，10月更有一名男子因為連吃了4顆軟糖，當場失去意識。HHCH是一種新的合成化合物，因此尚未受到管制，不過警視廳初步研判，其成分類似於「THC（四氫大麻酚）」，食用後會對人體帶來劇烈刺激，因此近期在年輕人之間蔚為風潮。

根據《日本新聞網》報導，日本當局近日接獲多起年輕人因食用不明軟糖而出現身體不適送醫的案例，光是11月東京都就有至少11人因在車站、公園以及公寓內集體食用該軟糖被送往醫院搶救。

警方在這些年輕人所食用的軟糖外包裝上，一致發現HHCH字樣，疑似是一種新的類大麻衍生合成化合物。該成分尚未受到日本政府管制，警方目前也將這些軟糖送往鑑識科鑑定。根據初步判斷，HHCH疑似是目前已經被日本政府列管的「THC」衍生化合物，不僅如此，HHCH對人體產生的刺激比THC還強烈，因此也引發當局重視。

▲▼夜店,撿屍,開趴,派對。（示意圖／CFP）

▲部分日本年輕人從陌生人手中取得HHCH軟糖，食用後出現身體不適情況。（示意圖／CFP）

根據《朝日新聞》報導，厚生勞動大臣武見敬三17日在內閣會議後的記者會宣布，「為了防止出現更多危害健康的案例，因此將對販售HHCH軟糖的店家進行必要調查，且未來也將盡速將相關成分列入管制藥物，禁止使用與流通。」

東京都小金井市4日的一場祭典發生6名男女因食用他人提供的HHCH軟糖，出現嘔吐等身體不適症狀，其中5人送醫急救。而前一天在墨田區的押上車站月台上，也有4名男女因為食用HHCH軟糖送醫。

大阪市保健所隨即對軟糖製造工廠進行調查，業者則坦言軟糖內含有HHCH。對此，武見敬三下達命令稱，這類軟糖有「重大的衛生保健問題」，因此要求警方全面搜查販售HHCH軟糖的業者，並考慮將HHCH列為管制藥物，同時將類似成分的其他化合物也一同列入管制。

根據《富士新聞網》報導，東京都港區10月7日也曾有一名男子在派對上連續食用4顆軟糖，當場失去意識。根據警方調查，該名男子當時還吸食了另一款非管制藥物的液體。

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