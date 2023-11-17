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愛犬突對走廊猛盯狂吠　她下秒驚見「詭影飛過」嚇到飆髒話

▲▼狗狗看到走廊詭影。（圖／翻攝Reddit）

▲狗狗突然盯著漆黑的走廊，還連續吠了好幾聲。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

外國一名女飼主與狗狗在客廳看電視時，其中一隻愛犬突然起身，盯著伸手不見五指的走廊，接著連續吠了好幾聲。在那瞬間，黑暗中出現一個迅速移動的「詭異白影」，讓全程目睹及錄影的她嚇到當場尖叫、狂飆粗口。

影片中，飼主說道，「狗狗準備要上床睡覺了，這只是個平靜的夜晚」，只見她與愛犬都懶洋洋地躺在沙發上，唯有一隻棕色狗狗原本坐在地上抓癢，卻突然起身對走廊吠叫，未料下秒竟錄到詭異影像，「這他X的是什麼？噢我的老天，X！」不過，那隻狗狗似乎一點都不感到害怕，還站在原處搖尾巴。

Dog sees shadow person by door peeping
byu/Danzo_950 inGhosts

事實上，這部影片早在3年前就發布，但最近又被翻出，並在網路論壇Reddit引發熱議。一些人深信這是靈異現象，並且被狗狗的反應嚇壞，「不管那是誰，它看起來像是狗狗的朋友。狗狗看到它似乎非常開心」、「狗狗的尾巴直立著，並且左右搖擺。我認為狗狗認識後面那個『人』。」

另一些網友質疑影片造假，有人懷疑飼主不可能那麼巧拍下這一幕，而且特別提到那晚相當平靜也非常不自然，「如果這棟房子裡有什麼未知事物，那所有狗狗都會知道並且吠叫。」不過也有人反駁，如果家裡有小孩或寵物，確實經常拿著手機拍攝，才能捕捉到意外的可愛瞬間。

一名網友試圖提供合理解釋，他認為這可能是鏡頭髒掉，灰塵在空氣中飛揚，又或者是一種被稱為「幻想性視錯覺（Pareidolia）」的心理現象，指人類傾向在無生命物體表面上識別出人臉。

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