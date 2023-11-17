APEC峰會領袖代表大合照曝光　張忠謀習近平同框

▲我方代表、台積電創辦人張忠謀站在第二排右邊數來第3位，中國國家主席習近平則是在第一排左邊數來第2位。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2023年APEC峰會各國領袖代表16日來到舊金山馬士孔尼中心（Moscone Center），按照慣例拍攝大合照，美國總統拜登站在正中央，我方代表、台積電創辦人張忠謀站在第二排右邊數來第3位，中國國家主席習近平則是在第一排左邊數來第2位，同框合影。

▲APEC各國領袖代表照慣例拍攝大合照。（圖／CFP）

峰會16日的重點行程為「領袖代表與貴賓非正式對話及工作午餐」，由拜登主持。依據現場會議桌照片，張忠謀就坐在新加坡總理李顯龍與泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）中間，張忠謀與李顯龍、賽塔都有互動交流。

#WATCH | San Francisco: US President Joe Biden hosts an APEC Informal Dialogue and Working Lunch.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/7ITVj8dEXD — ANI (@ANI) November 16, 2023

▲張忠謀16日坐在泰國總理賽塔旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

另據中央社，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）則是與習近平攀談，習近平接著與印尼總統佐科威（Joko Widodo）簡單致意，在習近平回到座位之後，韓國總統尹錫悅上前與習近平互動，交談許久。

▼ 中國國家習近平與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）互動。（圖／路透）

▼ 中國國家習近平與韓國總統尹錫悅交談。（圖／路透）