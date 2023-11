APEC峰會領袖代表大合照曝光　張忠謀習近平同框

▲我方代表、台積電創辦人張忠謀站在第二排右邊數來第3位,中國國家主席習近平則是在第一排左邊數來第2位。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

2023年APEC峰會各國領袖代表16日來到舊金山馬士孔尼中心(Moscone Center),按照慣例拍攝大合照,美國總統拜登站在正中央,我方代表、台積電創辦人張忠謀站在第二排右邊數來第3位,中國國家主席習近平則是在第一排左邊數來第2位,同框合影。

▲APEC各國領袖代表照慣例拍攝大合照。(圖/CFP)

峰會16日的重點行程為「領袖代表與貴賓非正式對話及工作午餐」,由拜登主持。依據現場會議桌照片,張忠謀就坐在新加坡總理李顯龍與泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)中間,張忠謀與李顯龍、賽塔都有互動交流。

#WATCH | San Francisco: US President Joe Biden hosts an APEC Informal Dialogue and Working Lunch.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/7ITVj8dEXD