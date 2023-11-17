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岸習會談「台海」！日本對台立場曝光　岸田要求解除水產禁令

▲▼岸習會談「台海議題」！日本對台立場曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄與習近平在美國舉行日中高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄於台灣時間17日上午9時40分在美國舊金山與中國國家主席習近平舉行時長1小時的岸習會，而在時隔1年的日中峰會中，雙方就多個議題進行深入討論，其中岸田再度提到希望中國即刻收回對日本水產的禁令，對於台海議題，他則強調，將維持1972年《中日聯合聲明》至今的一貫立場。

根據《日本放送協會》報導，習近平在開場白中提及，「如今國際情勢快速變化，和平共存、跨越世代的友好以及為了彼此利益共同合作與發展，都是為了達成中日兩國人民利益的正確方向。中日雙方應該把握歷史的大趨勢與時代的洪流，彼此交換意見，並進行適當管理。」

岸田文雄則表示，「國際社會目前正處於各種對立與合作交錯的歷史轉折點，日中做為領導地區與國際社會的大國，有責任為促進世界和平與繁榮做出貢獻。為了下一代，我們也應該攜手開拓日本與中國光明的未來。」

值得注意的是，岸田文雄除了提及包含沖繩縣尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼）在內的東海議題外，也要求中國即刻撤除設置在日本專屬經濟區（EEZ）的浮標。岸田文雄再度重申，台海的和平與穩定對包含日本在內的國際社會極為重要，而對於台灣的態度，日本則保持1972年《中日聯合聲明》至今的一貫立場，並無改變。

此外，岸田文雄也強調，福島第一核電廠的核處理水是基於科學根據，才進行排放，因此要求中國立即取消對日本的水產禁令，並指出應該透過溝通與對話來解決問題。

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