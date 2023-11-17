岸田、尹錫悅APEC再相會！　2023第7次日韓峰會

▲日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅今年第7次舉行日韓峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅因出席APEC領袖峰會而前往美國，兩人稍早在當地舉行日韓高峰會談，這也是尹錫悅與岸田文雄繼G20峰會後，時隔2個月再度相會，更是2023年第7次的日韓峰會。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅與岸田文雄稍早在美國舊金山一間飯店展開高峰會談，尹錫悅在開頭表示，「今（2023）年已經與岸田文雄首相舉行了7次高峰會，藉此鞏固了兩國的信賴關係，對於韓日關係的發展也非常積極，我感到很高興。」

尹錫悅在席中表示，今年以來，韓日兩國的領袖與各層級間的交流日漸活躍，政府間的協商機制也陸續恢復正常，加深雙方合作。光是2023年上半年就舉行了安全政策協議會、經濟安保對話，並於10月重啟副外交部長戰略對話。南韓與日本在3月所商定的所有政府協商機制都已完全恢復正常，未來也將持續與岸田文雄共同努力，促進兩國在各領域的緊密溝通。

岸田文雄則指出，中東局勢與全球形式正在迅速變化，他對於日韓雙方在以色列撤僑問題上保持密切合作與互助感到欣慰。他也強調，會一直與尹錫悅在政治、安保、經濟以及文化等多個領域繼續推動合作。

除了日韓雙方領袖外，當天南韓也派出外交部長朴振、國家安保室長趙太庸、國家安保室第一次長金泰孝、總統室公報首席秘書金恩慧、經濟部首席秘書長崔相穆、外交秘書李忠勉；日方則派出官房長官松野博一、國家安全保障局長秋葉剛男、首席秘書官嵨田隆等。