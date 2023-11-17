瓜地馬拉總統當選人「遭剝奪豁免權」　友邦政治危機再升級

▲瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

我國友邦瓜地馬拉政治危機升溫，檢察官桑切斯（Angel Sanchez）16日採取行動，剝奪總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）及其副手的起訴豁免權。此舉被批評，是為了推翻選舉結果的非民主計謀。

桑切斯指控，阿雷巴洛及副總統當選人艾蕾拉（Karin Herrera）在去年大學生接管聖卡洛斯大學（San Carlos University）的事件中犯下共謀罪，破壞文化資產，非法結社及影響販運。他除了剝奪2人起訴豁免權，還對另外27人發布逮捕令，更發動警方蒐證突襲。

《路透社》指出，儘管還需要法官及國會議員介入，但檢方剝奪阿雷巴洛及艾蕾拉的起訴豁免權，可能導致發布逮捕令，最終阻撓明年1月的正副總統就職典禮。

▲阿雷巴洛與副手艾蕾拉（左）。（圖／達志影像／美聯社）



16日稍晚，阿雷巴洛批評檢方行動「絕對非法」，並且是對民主的冒犯，「我們所看到的是，他們羅織案件的能力沒有極限。」他堅稱，這些行動不會阻止自己就職。

美國國務院西半球事務助卿尼柯爾斯（Brian Nichols）也在社群媒體X（前稱推特）發文譴責，「今天（由檢察官下令）的突襲，與其他正在發生的、破壞瓜地馬拉民主的努力，令人無法接受。」他說，那些試圖阻止阿雷巴洛的人「將面臨後果」。

阿雷巴洛推動反貪腐改革，今年8月以20%優勢，在總統大選獲得壓倒性勝利，隨後卻遭檢方突襲，並被指控選舉舞弊。但是，早在選舉之前，總檢察長波拉斯（Consuelo Porras）就試圖對阿雷巴洛與其中間偏左政黨「種子運動黨」展開刑事調查。波拉斯被指控謀劃政變，還因此引發大規模示威，被民眾要求下台。

今年9月，巴西總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）曾在聯合國大會警告，瓜地馬拉可能發生政變，「妨礙民主選舉勝選者就任」。

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