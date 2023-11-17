　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓜地馬拉總統當選人「遭剝奪豁免權」　友邦政治危機再升級

▲▼瓜地馬拉種子黨（Semilla）總統候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）認為，維持與台邦交同時加大對中經貿關係並不相牴觸。（圖／路透）

▲瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

我國友邦瓜地馬拉政治危機升溫，檢察官桑切斯（Angel Sanchez）16日採取行動，剝奪總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）及其副手的起訴豁免權。此舉被批評，是為了推翻選舉結果的非民主計謀。

桑切斯指控，阿雷巴洛及副總統當選人艾蕾拉（Karin Herrera）在去年大學生接管聖卡洛斯大學（San Carlos University）的事件中犯下共謀罪，破壞文化資產，非法結社及影響販運。他除了剝奪2人起訴豁免權，還對另外27人發布逮捕令，更發動警方蒐證突襲。

《路透社》指出，儘管還需要法官及國會議員介入，但檢方剝奪阿雷巴洛及艾蕾拉的起訴豁免權，可能導致發布逮捕令，最終阻撓明年1月的正副總統就職典禮。

▲▼瓜地馬拉總統的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）和副總統艾蕾拉（Karin Herrera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿雷巴洛與副手艾蕾拉（左）。（圖／達志影像／美聯社）

16日稍晚，阿雷巴洛批評檢方行動「絕對非法」，並且是對民主的冒犯，「我們所看到的是，他們羅織案件的能力沒有極限。」他堅稱，這些行動不會阻止自己就職。

美國國務院西半球事務助卿尼柯爾斯（Brian Nichols）也在社群媒體X（前稱推特）發文譴責，「今天（由檢察官下令）的突襲，與其他正在發生的、破壞瓜地馬拉民主的努力，令人無法接受。」他說，那些試圖阻止阿雷巴洛的人「將面臨後果」。

阿雷巴洛推動反貪腐改革，今年8月以20%優勢，在總統大選獲得壓倒性勝利，隨後卻遭檢方突襲，並被指控選舉舞弊。但是，早在選舉之前，總檢察長波拉斯（Consuelo Porras）就試圖對阿雷巴洛與其中間偏左政黨「種子運動黨」展開刑事調查。波拉斯被指控謀劃政變，還因此引發大規模示威，被民眾要求下台。

今年9月，巴西總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）曾在聯合國大會警告，瓜地馬拉可能發生政變，「妨礙民主選舉勝選者就任」。

►►►友邦政治危機？　巴西總統警告：瓜地馬拉有政變風險
 

 
ET快訊
三上悠亞認了「國二獻初夜」野戰地點超猛！揭下海關鍵：只能這樣
快訊／多名球員涉打假球！　恐遭滅團
快訊／陳克羿5局飆5K壓制！　中華隊0比0澳洲
監獄大開「3女7男」雜交趴！　她辦公室激戰囚犯
信義區「45年名店」宣布歇業　老饕崩潰：不要關啊
撐竿跳女神「私照辣翻」！　激美蜜桃臀吸30萬粉
吸毒後抽搐！毒友以為「她正在High」　4小時後變屍體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛車被劫！紐約男「趴車頂死命不放」歹徒一催油門　他遭甩飛身亡

吃4顆失去意識！日本最新「類大麻軟糖」超危險　HHCH擬列入管制

監獄SOD成真！男女獄警開10人雜交趴　她「辦公室當賓館」激戰囚犯

瓜地馬拉總統當選人「遭剝奪豁免權」　友邦政治危機再升級

APEC峰會領袖代表大合照曝光　張忠謀習近平同框

英前首相重返政壇任外相　卡麥隆首站出訪烏克蘭　

俄撐竿跳女神「私下照辣翻」激美蜜桃臀　狂吸30萬粉：宇宙最頂

岸田、尹錫悅APEC再相會！　2023第7次日韓峰會

美星巴克最大罷工！　「紅杯日」200家門市員工抗議低薪、人手不足

新加坡星巴克33萬會員個資外洩　電商平台開發公司遭罰23萬

租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

柯文哲稱「若當副手會監督侯」　侯友宜：總統一定受全民監督

清潔隊員撂人找同事理論！2打1遭反殺雙亡　全滅噴血畫面曝

網紅呼麻..薔薔：不會落井下石　反毒大使開示「出國再享樂」

中華隊最強應援！　短今、秀秀子10女孩賣力彩排

騎重機穿過雪山＋彭山隧道　2美籍機師看導航誤闖遭罰！

愛車被劫！紐約男「趴車頂死命不放」歹徒一催油門　他遭甩飛身亡

吃4顆失去意識！日本最新「類大麻軟糖」超危險　HHCH擬列入管制

監獄SOD成真！男女獄警開10人雜交趴　她「辦公室當賓館」激戰囚犯

瓜地馬拉總統當選人「遭剝奪豁免權」　友邦政治危機再升級

APEC峰會領袖代表大合照曝光　張忠謀習近平同框

英前首相重返政壇任外相　卡麥隆首站出訪烏克蘭　

俄撐竿跳女神「私下照辣翻」激美蜜桃臀　狂吸30萬粉：宇宙最頂

岸田、尹錫悅APEC再相會！　2023第7次日韓峰會

美星巴克最大罷工！　「紅杯日」200家門市員工抗議低薪、人手不足

新加坡星巴克33萬會員個資外洩　電商平台開發公司遭罰23萬

台灣健康城市及高齡友善城市頒獎　台東縣獲四項大獎

穿「無袖洋裝」遭酸不得體　65歲熊海靈反擊開罵：關你什麼事？

飛到南國過節！精選「3處隱世度假村」天堂海島水上屋、聽浪濤跨年

愛車被劫！紐約男「趴車頂死命不放」歹徒一催油門　他遭甩飛身亡

基層也藍白合！宜蘭民眾黨陳琬惠要求禮讓　國民黨黃琤婷：選到底

吃4顆失去意識！日本最新「類大麻軟糖」超危險　HHCH擬列入管制

角逐百萬獎金！花蓮台彩威力盃少棒賽將開打　21縣市22隊參賽

20.9萬！偉士牌「迪士尼米老鼠特仕版」首批到港　專屬認證收藏高

快訊／裕隆打假球風暴擴大　教練現身士檢...10多球員捲入恐滅團

遭按摩師「握下體機能保養」！18歲小鮮肉嚇壞急問櫃台：沒這服務

調皮黑熊寶路邊忘我玩氣球　媽見崽沒跟上調頭：快走啦

國際熱門新聞

台男慘死曼谷旅館「身分曝光」

曼谷驚傳47歲台男慘死旅館

妻去世前還冷戰　他放不下「尊嚴」後悔了

拜登又稱習獨裁者　布林肯「秒臉綠」畫面曝

撐竿跳女神辣翻　蜜臀吸30萬粉：宇宙最頂

人父得知孩子是男生秒落淚　親吐兒時創傷

監獄SOD成真！　男女獄警開10人雜交趴

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

印尼2軍機「同時墜毀」　2死2失蹤

拜習會　白宮持續對台提供自衛能力

他訂iPhone 15 Pro Max　開機後嚇傻：內建TikTok

把正妹扒光遊街　哈瑪斯已被擊殺

3中國男赴新加坡竊走301萬鑽戒！逃馬國4天就被逮

以軍突襲希法醫院「發現人質遺體」

更多熱門

相關新聞

聯大總辯論3友邦替台發聲　捷克譴責中國

聯大總辯論3友邦替台發聲　捷克譴責中國

第78屆聯合國大會總辯論今天展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。捷克總統帕維爾維持對中國強硬立場，譴責北京以軍事行動加劇台海緊張。

巴西總統警告　瓜地馬拉有政變風險

巴西總統警告　瓜地馬拉有政變風險

出席瓜地馬拉獨立紀念酒會　陳建仁感受深：我們都走過民主化道路

出席瓜地馬拉獨立紀念酒會　陳建仁感受深：我們都走過民主化道路

忘丟手榴彈！槍手逃500公尺炸成火球

忘丟手榴彈！槍手逃500公尺炸成火球

瓜地馬拉總統當選人政黨停權處分　選舉法院暫時撤銷

瓜地馬拉總統當選人政黨停權處分　選舉法院暫時撤銷

關鍵字：

瓜地馬拉

讀者迴響

熱門新聞

鏡新聞民調／柯侯46.6%、侯柯46.5%差距僅0.1百分點　都在誤差範圍

快訊／唐禹哲認了「11年前未婚生子」！

乾冷氣團變天　最寒2夜恐探10°C↓

桃園「性侵男童產子」女師照片被搜出！　判決書緊急改暱稱

女老師性侵小六男童9次懷孕生子　重判17年半

女陸生愛上台灣！披白紗台大找老公

「性侵小六男童產子」　桃園女老師起底

25歲AV女優將引退！發文吐心聲：想變回普通女孩

男攝影出差「實境SOD」　女記者遭舌頭性侵

驚世女師性侵男童產子！網起底恐怖貼文憂受害不只1人

最新民調曝光　吳子嘉：最慘的是賴

唐禹哲11年前就當爸！蘇小軒反應曝光

台男慘死曼谷旅館「身分曝光」

司機自製「巨大悠遊卡」被偷　悠遊卡公司補他一張

北港媽祖廟吃快炒　花900多塊「全餿的」氣炸

更多

最夯影音

更多
租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的

租廠房挖礦！1年偷電7千萬　樓上安親班學生：地熱熱的
女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

女逆向騎車被攔停開單　哭訴無用！錄警問名字

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

買土耳其冰淇淋反整店員！　「抓鐵桿、大哭」他無奈直接給

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

開了30km...發現女兒沒上車　東港暖警安撫、協尋助團圓！

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面